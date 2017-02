Tournée Propulser nos manufacturiers innovants en Mauricie - Investissement Québec soutient Les Bois Poulin







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La tournée « Propulser nos manufacturiers innovants », portée par Investissement Québec, s'est arrêtée à Trois-Rivières aujourd'hui afin de sensibiliser les manufacturiers de la Mauricie à la nécessité de prendre le virage numérique. À cette occasion, Investissement Québec annonce qu'elle a accordé un prêt de 950 000 $ à l'entreprise Les Bois Poulin pour ses installations de Shawinigan. Spécialisée dans le sciage et le séchage de bois franc, l'entreprise exporte en Asie, en Europe et au Proche-Orient. Elle connaît une forte croissance.

Le projet comprend la construction de deux préséchoirs écoénergétiques, ainsi que l'acquisition d'un nouveau système informatique de contrôle des séchoirs qui permettra de suivre en temps réel l'évolution du séchage. Les Bois Poulin pourra ainsi réduire ses coûts de séchage tout en augmentant la qualité du produit fini.

« Notre mission est de donner les moyens aux entreprises manufacturières de toutes tailles de faire les investissements nécessaires pour devenir plus innovantes et plus compétitives. C'est une priorité stratégique pour nous. La démarche de modernisation de Bois Poulin s'inscrit directement dans cette optique et nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à concrétiser ce projet », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

D'ici le printemps 2017, toutes les régions du Québec recevront la visite de l'équipe manufacturière formée de représentants d'Investissement Québec, du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, du Fonds de solidarité FTQ, de STIQ, de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, du Groupement des chefs d'entreprise du Québec, de la Fédération des chambres de commerce du Québec et de Deloitte. La tournée se conclura à Montréal, le 7 avril, par un grand forum réunissant les spécialistes du secteur manufacturier innovant.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

