Le gouvernement du Canada soutient l'innovation liée au vieillissement et à la santé du cerveau

Les innovateurs du domaine des soins de santé pourront transformer leurs idées en prototypes afin d'aider les Canadiens vivant avec la démence

OTTAWA, le 3 févr. 2017 /CNW/ - Deux Canadiens sur trois ont un ami ou un proche qui est touché par la démence. Il est possible d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes vivant avec la démence et de leurs aidants en recourant à des approches novatrices pour leur offrir un soutien.

L'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, et William E. Reichman, président-directeur général de Baycrest Health Sciences, ont annoncé aujourd'hui les bénéficiaires du financement provenant du programme Spark au Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement. Trente et un innovateurs des points de service du système de santé, dont des infirmières et des cliniciens, ont été choisis pour transformer des idées visant à aider les Canadiens touchés par la démence en prototypes.

Le programme Spark appuie la mise en pratique d'idées novatrices dans le domaine du vieillissement et de la santé du cerveau. La réduction du nombre de visites aux services d'urgence, la prévention des chutes et la promotion du vieillissement chez soi comptent parmi les objectifs visés.

La ministre de la Santé a également annoncé l'octroi de fonds par les Instituts de recherche en santé du Canada pour la réalisation de quatre nouveaux projets ayant pour but de trouver des moyens efficaces de promouvoir l'inclusion sociale des personnes vivant avec la démence et de leurs aidants.

Le gouvernement du Canada continue d'appuyer la recherche et de mobiliser des partenaires d'un large éventail de secteurs pour tirer profit des innovations technologiques et sociales afin d'accélérer le dépistage, d'améliorer la qualité de vie et d'accroître l'autonomie des personnes touchées.

Faits en bref

Selon l'Étude nationale de la santé des populations relative aux maladies neurologiques, menée par l'Agence de la santé publique du Canada , environ 395 000 Canadiens de plus de 40 ans vivaient avec une forme de démence en 2016. Ce nombre devrait atteindre 674 000 d'ici 2031.

, environ 395 000 Canadiens de plus de 40 ans vivaient avec une forme de démence en 2016. Ce nombre devrait atteindre 674 000 d'ici 2031. Les coûts directs liés au secteur de la santé devraient par ailleurs doubler d'ici 2031 pour atteindre 16,6 milliards de dollars.

L'Agence de la santé publique du Canada versera 42 millions de dollars sur cinq ans à l'organisme Baycrest Health Sciences pour qu'il établisse le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement et soutienne ses activités.

versera 42 millions de dollars sur cinq ans à l'organisme Baycrest Health Sciences pour qu'il établisse le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement et soutienne ses activités. Les Instituts de recherche en santé du Canada accorderont 1 221 310 $ pour la réalisation de quatre projets dirigés par des chercheurs de l'Université Trent, de l'Université McMaster, de l'Université McGill et de l'Université de Toronto . La Société Alzheimer du Canada fournira un montant additionnel de 750 000 $ pour financer ces projets de recherche.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à appuyer la recherche en santé afin d'améliorer la qualité de vie des Canadiens touchés par la démence. Le travail du Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement ainsi que des innovateurs soutenus par le programme Spark permettra d'offrir un meilleur soutien aux Canadiens vivant avec la démence. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

« Je félicite les bénéficiaires du financement Spark et j'ai hâte de les voir développer leurs concepts novateurs pour que les prototypes bénéficient aux Canadiens atteints de démence et améliorent leur qualité de vie. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique par intérim du Canada

« Le Centre d'innovation canadien sur le vieillissement et la santé du cerveau, dirigé par Baycrest Health Sciences, finance des solutions inédites apportées par des travailleurs des points de service qui participent directement à la prestation de soins à la population vieillissante. Nous sommes impatients de voir comment les bénéficiaires du financement changeront les choses grâce à leurs idées novatrices. »

Dr William E. Reichman

Président-directeur général de Baycrest Health Sciences

« Pour réaliser les priorités énoncées dans la Stratégie de recherche sur la démence des IRSC, nous nous employons à améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints de démence et de leurs aidants. Nous sommes heureux de nous associer à la Société Alzheimer du Canada pour soutenir ces projets de recherche qui permettront de trouver des moyens efficaces de favoriser l'inclusion des personnes vivant avec la démence et de leurs aidants dans notre société afin d'améliorer leur qualité de vie. »

Yves Joanette, Ph.D.

Directeur scientifique, Institut du vieillissement des IRSC

« La Société Alzheimer se réjouit à l'idée de collaborer avec ses partenaires pour appuyer de nouveaux travaux de recherche qui aideront à faire tomber les barrières sociales auxquelles les personnes atteintes de démence et leurs aidants se heurtent souvent dans leur vie quotidienne. Nous félicitons également les bénéficiaires du financement Spark, qui auront recours à l'innovation et à la technologie pour trouver de nouvelles façons d'améliorer la santé du cerveau et la prestation de soins et d'offrir une meilleure qualité de vie à toutes les personnes touchées par la démence. »

Debbie Benczkowski

Chef de l'exploitation, Société Alzheimer du Canada

