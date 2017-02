Un coup de pouce pour l'industrie touristique de Qikiqtarjuaq







Des investissements pour développer le potentiel touristique de la collectivité et élargir les perspectives économiques

QIKIQTARJUAQ, NU, le 3 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor, et l'honorable Monica Ell-Kanayuk, ministre du Développement économique et des Transports du gouvernement du Nunavut, ont annoncé des investissements de plus de 242 000 $ en appui à l'industrie touristique de Qikiqtarjuag.

Cet investissement fait fond sur le travail réalisé par les résidants de Qikiqtarjuaq depuis 2012 et comprend notamment des fonds pour la création d'une stratégie de mise en marché, la mise en oeuvre d'un programme de croisière, le renforcement de la présence sur le Web à l'intention des visiteurs et l'amélioration des options en matière d'hébergement. Les fonds ainsi versés contribueront à la création d'emploi dans cet important secteur de l'économie de la collectivité, appuieront la création d'activités touristiques locales et favoriseront le développement des entreprises communautaires.

Citations

«?L'industrie du tourisme à Qikiqtarjuaq regorge de potentiel, notamment grâce à sa grande beauté naturelle et à son emplacement, tout près du parc national Auyuittuq. Le gouvernement investit à Qikiqtarjuaq et dans les collectivités partout au pays afin de célébrer notre magnifique patrimoine tout en créant des emplois et de nouvelles occasions pour les Canadiens.?»

Bardish Chagger

Ministre de la Petite entreprise et du Tourisme

Leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Les personnes, les terres et les cultures du Nunavut sont les ressources les plus intéressantes de notre territoire. Qikiqtarjuaq est un exemple parfait : sa scène artistique impressionnante, sa faune aquatique riche et ses sommets dénudés. En investissant dans le tourisme de la collectivité, le ministère du Développement économique et des Transports appuie le développement responsable et durable par le renforcement de la capacité communautaire. »

Monica Ell-Kanayuk,

Ministre du Développement économique et des Transports, gouvernement du Nunavut

« Notre collectivité découvre que le monde est vaste et compte une multitude de cultures, de personnes, de paysages et de ressources fauniques. Nous nous réjouissons à l'idée de faire découvrir notre culture et notre collectivité aux visiteurs. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos partenaires régionaux et fédéraux pour stimuler la croissance de ce secteur économique, lequel crée des emplois pour nos résidants tout en leur donnant l'occasion de tisser des liens avec le monde entier. »

Mary Killktee

Mairesse de Qikiqtarjuaq

Les faits en bref

CanNor et le gouvernement du Nunavut verseront chacun 121 313 $ pour le développement touristique à Qikiqtarjuaq , qui ajoutera 41 000 $ à ces sommes, tandis que l'Association Kakivak versera 20 000 $, pour un total de 303 626 $.

verseront chacun 121 313 $ pour le développement touristique à , qui ajoutera 41 000 $ à ces sommes, tandis que l'Association Kakivak versera 20 000 $, pour un total de 303 626 $. Cet investissement fait fond sur les initiatives touristiques précédemment lancées par la collectivité, notamment un plan de mise en oeuvre pour l'industrie touristique et la construction du centre communautaire.

Le Sondage de fin de voyage mené par le Nunavut en 2015 a permis de constater que le secteur du tourisme a généré des retombées de 38 millions de dollars à l'échelle du territoire.

