L'Institut de recherche Terry Fox, le Princess Margaret Cancer Centre et le BC Cancer Agency initient un projet pilote novateur afin d'accélérer la médecine de précision au Canada

TORONTO, le 3 févr. 2017 /CNW/ - Dans un premier temps au niveau national, l'Institut de recherche Terry Fox et les deux principaux centres de cancérologie du Canada -- le Princess Margaret Cancer Centre de Toronto et le BC Cancer Agency de Vancouver - lancent aujourd'hui un projet pilote novateur afin d'accélérer la médecine de précision pour leurs patients atteints de cancer.

L'initiative intervient à un moment où d'autres pays développés investissent beaucoup dans des stratégies visant à améliorer la survie dans les cas de cancer grâce à une médecine de précision et à une collaboration accrue. Le projet pilote fournira les preuves nécessaires de la meilleure élaboration d'une vision plus large pour le partage des données et pour une recherche collaborative translationnelle et clinique afin de permettre une médecine personnalisée pour les patients atteints de cancer.

Le projet pilote est la première phase de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un programme national qui reliera les centres de recherche sur le cancer, les hôpitaux et les universités, ainsi que leurs programmes cliniques et de laboratoire à travers le Canada par l'entremise du Réseau canadien de centres désignés de cancérologie Terry Fox.

"Avec le soutien de la Fondation Terry Fox, l'IRTF est heureux d'avoir fourni un financement catalytique pour faire progresser cette initiative de recherche novatrice. Un projet de cette envergure avec deux principaux établissements de soins et de recherche sur le cancer, travaillant ensemble de cette façon, n'a jamais été réalisé auparavant ", a déclaré le Dr Victor Ling, président et directeur scientifique de l'Institut de recherche Terry Fox. "Notre but ultime, grâce à cette collaboration, est de créer un réseau national de centres de cancérologie Terry Fox qui seront en mesure d'offrir l'excellence en médecine de précision et personnalisée d'un océan à l'autre."

"En tant que centre de cancérologie mondialement reconnu, le Princess Margaret Cancer Centre a réalisé des investissements stratégiques afin de permettre la thérapie personnalisée contre le cancer grâce à des efforts en immunothérapie, séquençage génétique et imagerie moléculaire et au soutien continu de la Princess Margaret Cancer Foundation. Nous sommes ravis de participer à ce nouveau partenariat stratégique avec l'Institut de recherche Terry Fox et la BC Cancer Agency pour permettre des efforts de collaboration dans ces domaines et accélérer la mise en oeuvre de thérapies efficaces et ciblées pour les patients ", a déclaré Bradly Wouters, vice-président exécutif, science et recherche, University Health Network.

"Ce projet tirera parti des contributions pionnières de la Colombie-Britannique dans le séquençage massivement parallèle et la recherche de pointe dans le domaine de l'immunologie du cancer et de l'imagerie moléculaire. Avec notre partenaire financier, la BC Cancer Foundation, nous nous engageons à l'excellence en matière de soins et de recherche en cancérologie et nous sommes heureux d'être un partenaire fondateur de cette initiative. Nous partagerons notre expertise et apprendrons les uns des autres pour faire une différence substantielle pour les patients atteints de cancer en Colombie-Britannique et partout au Canada ", a déclaré le Dr François Bénard, vice-président à la recherche de la BC Cancer Agency.

"En tant que supporter de longue date et organisatrice de la Course Terry Fox qui s'inspire de l'exemple désintéressé de Terry, de son courage et de sa détermination inébranlable, je suis ravie de voir ces organismes de renommée mondiale travailler ensemble, apportant de l'espoir et des soins novateurs pour aider plus de patients à survivre à leurs cancers, "a déclaré Pam Damoff, députée d'Oakville-Nord-Burlington. "Terry Fox nous a rappelé que tout est possible si nous essayons. Ce partenariat en est un exemple. "

Grâce à ce projet pilote, ces organismes fourniront des analyses complémentaires de spécimens (p.ex., biopsies de tumeurs et prélèvements sanguins), identifieront et détermineront des façons d'harmoniser leurs processus de recherche, mettront en place une infrastructure informatique pour le partage des données et développeront les ressources nécessaires pour mener des essais cliniques avec une médecine de précision. L'accent sera mis initialement sur les cancers colorectaux, ovariens et prostatiques, dans le but d'améliorer les résultats pour la santé des patients par un traitement de médecine personnalisée.

Chaque organisme versera 4 millions $ au cours des deux prochaines années pour un investissement total de 12 millions $, ce qui permettra aux équipes multidisciplinaires de se concentrer sur quatre axes de recherche qui sont des priorités institutionnelles: la génomique, l'immunothérapie, l'imagerie moléculaire et le partage des données.

Le réseautage et les efforts communs des centres de lutte contre le cancer existent déjà dans de nombreux autres pays, y compris aux États-Unis et en Europe. Un investissement annuel continu de plusieurs millions $ provenant de nombreuses sources de financement est nécessaire pour que le réseau pancanadien devienne pleinement opérationnel.

Plusieurs experts nationaux et internationaux dans le domaine du cancer ont exprimé leur soutien à l'initiative de l'IRTF, affirmant que le Canada a déjà de nombreux éléments qui contribueront au succès du réseau et à son objectif de transformer les soins contre le cancer pour que les générations actuelles et futures bénéficient d'une médecine de précision.

À propos de l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF)

Lancé en octobre 2007, l'Institut de recherche Terry Fox est une idée de la Fondation Terry Fox et fonctionne aujourd'hui comme son organisme de recherche. L'IRTF cherche à améliorer de manière significative les résultats de la recherche sur le cancer grâce à une approche très collaborative, axée sur les équipes, avec des étapes de recherche qui permettront de mettre rapidement en pratique les découvertes en solution concrète pour les patients atteints de cancer dans le monde entier. L'IRTF collabore avec plus de 70 centres hospitaliers et organismes de recherche à travers le Canada. Le siège social de l'IRTF est à Vancouver, Colombie-Britannique. www.tfri.ca.

À propos du Princess Margaret Cancer Centre, University Health Network

Le Princess Margaret Cancer Center s'est taillé une réputation internationale en tant que leader mondial dans la lutte et la prescription de médicaments personnalisés contre le cancer. Le Princesse Margaret, l'un des cinq principaux centres internationaux de recherche sur le cancer, est membre du University Health Network, qui comprend également le Toronto General Hospital, le Toronto Western Hospital, le Toronto Rehabilitation Institute et le Michener Institute for Education, tous affiliés à l'Université de Toronto. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.theprincessmargaret.ca ou www.uhn.ca.

À propos du BC Cancer Agency

La BC Cancer Agency, un organisme de la Provincial Health Services Authority, s'est engagée à réduire l'incidence du cancer et sa mortalité ainsi qu'à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Elle offre un programme complet de lutte contre le cancer à la population de la Colombie-Britannique en collaborant avec des partenaires communautaires pour offrir une gamme de services en oncologie, y compris la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic et le traitement, la recherche, l'éducation, les soins de soutien, la réadaptation et les soins palliatifs. Pour plus d'informations, visitez le www.bccancer.bc.ca ou suivez-nous sur Twitter @BCCancer_Agency.

