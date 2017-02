Savaria déclare son dividende trimestriel







LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 fév. 2017) - Savaria Corporation (TSX:SIS), un des chefs de file nord-américains de l'industrie de l'accessibilité, a déclaré le 2 février un dividende de 6,5 cents (0,065 $) par action ordinaire, conformément à sa politique de dividende trimestriel, payable le 27 février 2017 aux actionnaires inscrits aux registres de la société à la fermeture des bureaux le 13 février 2017. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le Revenu.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file nord-américains de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin de les aider à regagner leur mobilité et leur liberté. La diversité de sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, ainsi que des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. De plus, elle opère un réseau de franchisés et de magasins corporatifs par lequel est vendu de l'équipement d'accessibilité neuf et recyclé, et dans certains magasins, des conversions de véhicules sont effectuées. Savaria possède une usine située à Huizhou (Chine), ce qui accroît son avantage concurrentiel. La société réalise près de 60 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d'environ 400 détaillants et affiliés en Amérique du Nord et emploie quelque 500 personnes. Ses principales places d'affaires sont situées à Laval (Québec), Brampton (Ontario) et Huizhou (Chine).

www.savaria.com

Facebook: https://www.facebook.com/savariabettermobility

Twitter: https://twitter.com/Mobilityforlife

Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 12:33 et diffusé par :