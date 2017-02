Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion du 40e anniversaire du partenariat avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est







OTTAWA, le 3 fév. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le 40e anniversaire de la collaboration du Canada avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à titre de partenaire de dialogue :

« Il y a 40 ans aujourd'hui, le Canada est devenu un partenaire de dialogue de l'ANASE.

« En tant que nation du Pacifique, le Canada a fermement soutenu l'objectif de l'ANASE de maintenir la paix, la stabilité et la sécurité qui ont permis à l'Asie du Sud-Est, et à la région de l'Asie-Pacifique dans son ensemble, de se développer et de prospérer.

« Les liens entre les Canadiens et les habitants de l'Asie du Sud-Est n'ont jamais été aussi étroits. Après tout, le Canada a accueilli plus d'un million de personnes originaires de cette région. Leurs communautés enrichissent chaque jour le tissu social de notre pays et contribuent grandement à l'une des forces fondamentales de notre pays : notre diversité. De plus, nous entretenons des liens économiques forts avec l'ANASE. En effet, le commerce bilatéral de marchandises s'élevait à plus de 21 milliards de dollars en 2015.

« Ces dernières années, nous avons resserré notre partenariat avec l'ANASE en étendant aux dix États membres la présence de notre corps diplomatique, en nommant un ambassadeur pour l'ANASE, et en soutenant de nombreuses initiatives favorisant la paix et la prospérité dans l'ensemble de la région.

« Le Canada continuera de travailler de près avec l'ANASE alors que nous créerons ensemble un monde meilleur, plus sûr et plus prospère.

« Aujourd'hui, comme nous célébrons le 40e anniversaire de notre partenariat avec l'ANASE, j'invite tous les Canadiens à réfléchir aux incroyables contributions que les Canadiens originaires de l'Asie du Sud-Est ont apportées à notre pays. »

