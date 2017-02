Les employés de l'Hôpital Sainte-Anne membres du SCFP acceptent un nouveau contrat de travail







MONTRÉAL, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'Hôpital Sainte-Anne, dans l'Ouest de Montréal, 100 % des employés de la catégorie 4 et 94 % de ceux de la catégorie 2 ont accepté les nouvelles dispositions locales de leur convention collective. Ils améliorent ainsi leurs conditions de travail de façon significative après un difficile changement de juridiction de l'hôpital, de fédérale à provinciale.

« Nous sommes ravis, car avec cette entente, nous pouvons affirmer que nos membres ont maintenant les meilleures dispositions locales de tout le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal », a confirmé Jonathan Deschamps, président de la section locale 5297 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Quelques exemples d'améliorations : pour la catégorie 4, tous les postes exigeant un baccalauréat ont dorénavant 90 jours de période de probation au lieu de 120 jours.

Pour les travailleurs de catégorie 2, mentionnons qu'à l'avenir, l'employeur sera obligé d'offrir toute affectation temporaire de plus de 30 jours aux intéressés par ancienneté, pour avoir de meilleures heures de travail ou une promotion.

Une entente de principe a été conclue le 26 janvier après six mois de négociation. Il s'agit de la toute première entente locale depuis le passage sous juridiction provinciale. L'Hôpital Sainte-Anne était le dernier hôpital fédéral au Canada jusqu'en avril 2016.

