/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'une aide financière - Le gouvernement soutient l'industrie de la transformation des produits marins/







QUÉBEC, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, M. Pierre Moreau, sera de passage dans la région afin de procéder à une importante annonce au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, et de la vice-première ministre et ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

À retenir :









Date : Le vendredi 3 février 2017



Déroulement : 15 h : 15 h 16 : 15 h 30 : Accueil Annonce du ministre Moreau Entrevues individuelles



Lieu : E. Gagnon & fils ltée 405, Route 132 Sainte-Thérèse-de-Gaspé





Pour des raisons logistiques, veuillez confirmer votre présence, en communiquant avec Mme Marie-Claude Masson, par téléphone au 418 380-2100, poste 3442, ou par courriel à l'adresse marie-claude.masson@mapaq.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 07:00 et diffusé par :