Résultats de Banco Bradesco pour le 4e trimestre 2016

SAO PAULO, le 3 février 2017 /PRNewswire/ -- Les principaux résultats obtenus par Bradesco (BBDC4) en 2016, avec un accent sur la consolidation, à compter du 1er juillet 2016, de HSBC Bank Brasil S.A. et ses filiales (HSBC Brasil), sont présentés ci-dessous :

1. Le bénéfice net ajusté(1) pour 2016 s'est établi à 17,121 milliards BRL (une baisse de 4,2 % par rapport au bénéfice net ajusté de 17,873 milliards BRL enregistrés en 2015), ce qui correspond à un bénéfice par action de 3,09 BRL et un rendement des capitaux propres ajustés moyens pour les actionnaires(2) de 17,6 %(2).

2. Quant à la source, le bénéfice net ajusté se décompose de la façon suivante : 11,570 milliards BRL proviennent d'activités financières, ce qui représente 67,6 % du montant total, et 5,551 milliards BRL proviennent des assurances, des plans de retraite et des opérations de bons de capitalisation, qui représentent, quant à eux, 32,4 %.

3. En décembre 2016, la capitalisation boursière de Bradesco s'élevait à 160,813 milliards BRL(3), soit une progression de 60,7 % par rapport à décembre 2015.

4. La somme des actifs représentait 1,294 mille milliards BRL en décembre 2016, soit une augmentation de 19,8 % par rapport au solde de décembre 2015. Le rendement de l'actif total moyen était de 1,5 %.

5. En décembre 2016, le portefeuille élargi de prêts(4) a atteint 514,990 milliards BRL, une hausse de 8,6 % par rapport à décembre 2015. Les opérations avec les particuliers ont totalisé 172,045 milliards BRL (en hausse de 16,4 % par rapport à décembre 2015), alors que les opérations sur le segment des entreprises ont totalisé 342,945 milliards BRL (une baisse de 5,1 % par rapport à décembre 2015).

6. Les fonds sous mandat de gestion s'élevaient à 1,905 mille milliards BRL, en hausse de 26,1 % par rapport à décembre 2015.

7. Les capitaux propres ont totalisé 100,442 milliards BRL en décembre 2016, soit 13,0 % de plus qu'en décembre 2015. Le ratio « Bâle III » sur un conglomérat prudentiel était de 15,4 % en décembre 2016, 12,0 % de ce capital étant capital de catégorie 1.

8. Un total de 6 976 milliards BRL a été payé et provisionné aux actionnaires à titre d'intérêts sur les capitaux propres pour les bénéfices générés au premier semestre 2016, dont 2,168 milliards BRL ont été versés en versements mensuels et périodes intermédiaires et 4,808 milliards BRL ont été provisionnés comme extraordinaires et complémentaires, et seront payés le 8 mars 2017.

9. La fraction des intérêts créditeurs du revenu net d'intérêts s'est établie à 63,059 milliards BRL, soit une hausse de 15,1 % par rapport à 2015.

10. Le taux de défaut de paiement à plus de 90 jours s'élevait à 5,5 % en décembre 2016 (4,1 % en décembre 2015).

11. Le coefficient de rendement d'exploitation (ER)(5) en décembre 2016 était de 39,5 % (37,5 % en décembre 2015), alors que dans le taux d'efficacité « ajusté au risque » s'élevait à 52,2 % (46,5 % en décembre 2015).

12. Les primes d'assurance souscrites, les contributions des plans de retraite et les revenus des bons de capitalisation se sont élevés à 71,419 milliards BRL en 2016, soit 10,5 % de plus qu'au cours de la même période en 2015. Les provisions techniques s'élevaient quant à elles à 223,342 milliards BRL, soit une hausse de 25,6 % par rapport au bilan de décembre 2015.

13. Les investissements dans les infrastructures, les technologies de l'information et les télécommunications se sont chiffrés à 6 595 milliards BRL en 2016, en hausse de 15,3 % par rapport à 2015.

14. Les impôts et les cotisations payés ou provisionnés, dont celles de la Sécurité sociale, ont totalisé 32,202 milliards BRL en 2016, dont 13,782 milliards BRL liés à des impôts retenus et perçus auprès de tiers et 18,420 milliards BRL calculés sur la base d'activités développées par l'organisme Bradesco Organization, ce qui équivaut à 107,6 % du bénéfice net ajusté(1).

15. Bradesco dispose d'un vaste réseau de service à la clientèle au Brésil, avec 5314 succursales et 3821 points de service à la clientèle (PA). Les clients de Bradesco ont en outre à leur disposition 1013 DAB (distributeurs automatiques de billets) situés dans les locaux de la société (PAE), 38 430 points de service à la clientèle Bradesco Expresso, 36 119 DAB Bradesco et un réseau de 19 991 DAB sur le réseau Banco24Horas.

16. La paie plus les charges et avantages sociaux ont totalisé 15,540 milliards BRL en 2016. Les avantages sociaux attribués à l'ensemble des 108 793 employés de l'organisme Bradesco et aux personnes qui sont à leur charge se sont élevés à 3,792 milliards BRL, tandis que les investissements dans les programmes d'éducation, de formation et de développement ont représenté une somme de 175,583 millions BRL.

Principales récompenses et reconnaissances dans la période :

Groupe professionnel du secteur privé le plus grand du Brésil (Anuário Grandes Grupos/ journal Valor Economico).

Elle a été la banque d'Amérique latine qui a le plus accru ses actifs en 12 mois (en dollars US), d'octobre 2015 à septembre 2016, une hausse de 38,09 % (Economatica).

Elle a été le chef de file en matière de croissance de la « Capitalisation boursière » parmi les institutions financières répertoriées en Bourse (Economatica /Exame).

Elle a remporté le 18e prix Abrasca avec le « Meilleur rapport annuel », dans la catégorie « Société publique », société avec des recettes égales ou supérieures à 3 milliards BRL.

Elle a été le chef de file de l'enquête « Folha Premier cité », dans la catégorie « Top Finances », comme l'une des marques dont on se souvient le plus en matière d'épargne, d'assurances santé, d'assurances et de cartes de crédit (Datafolha).

Elle est présente dans l'enquête « Le meilleur en gestion du personnel » (journal Valor Economico avec le soutien technique d'Aon).

Elle a été le chef de file de la liste du secteur financier dans le prix « Les meilleures sociétés pour le consommateur », dans la catégorie « Banques, banques et services financiers - Cartes et assurances » (magazine Epoca).

Bradesco Corretora mène au classement avec le « Top 10 » du portefeuille recommandé, qui garantit une meilleure rentabilité aux investisseurs, de janvier à septembre 2016, et a également obtenu le meilleur retour en 2016, dans la catégorie « Portefeuille de valeur » (journal Valor Economico).

BRAM a été reconnue dans les 23 fonds d'investissement gérés comme excellents dans le classement « Meilleures fonds pour les investisseurs institutionnels » (Luz Engenharia Financeira).

BRAM a obtenu la première place dans la catégorie « Leadership dans les investissements responsables de l'ALAS 20 », la deuxième place dans la catégorie « Leadership en gouvernance d'entreprise » et la troisième place dans la catégorie « Leadership en recherche et durabilité ».

L'organisation Bradesco est pleinement engagée en faveur du développement socio-économique du pays. Nous établissons nos directives et stratégies commerciales en vue d'intégrer les meilleures pratiques de durabilité de la société, en tenant compte du contexte et du potentiel de chaque région, contribuant ainsi à la création de valeurs partagées à long terme. Afin de renforcer ce positionnement, nous soulignons l'adhésion aux initiatives de l'entreprise reconnues dans le monde entier, telles que le Pacte mondial, les Principes de l'Équateur, le Projet de divulgation des émissions carbone (CDP), les Principes pour l'investissement responsable (PRI), le Programme du protocole GES (Programme d'émission de gaz à effet de serre brésilien) et Empresas pelo Clima (EPC - Entreprises pour le climat). Notre structure de gouvernance inclut le Comité de durabilité, chargé de conseiller le Comité de direction sur l'établissement de directives et d'actions de la société dans ce domaine, et avec le Comité multisectoriel chargé de coordonner la mise en oeuvre de la stratégie. L'excellence en matière de gestion de l'entreprise est reconnue par les principaux indices de durabilité, tels que l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) - Marchés émergents de la bourse de New York, l'indice de durabilité des entreprises (ISE) et l'indice d'efficacité carbone (ICO2), tous les deux de BM&FBOVESPA.

Avec un vaste programme social et éducatif mis en place il y a 60 ans, Fundacao Bradesco gère 40 écoles dans tout le Brésil. En 2016, un budget estimé à 595,6 millions BRL a bénéficié à environ 108 533 élèves inscrits dans ses écoles dans les niveaux suivants : éducation de base (de la maternelle au lycée et enseignement secondaire technico-professionnel supérieur), éducation des jeunes et des adultes ; ainsi que la formation professionnelle initiale et continue, axée sur la création d'emplois et de revenus. Les plus de 41 000 élèves inscrits dans le système d'éducation de base ont non seulement l'assurance de bénéficier d'une éducation gratuite et de qualité, mais également de recevoir des uniformes, des fournitures scolaires, des repas ainsi qu'une assistance médicale et dentaire. S'agissant du système d'enseignement à distance (EaD), l'on estime que plus de 657 000 élèves en ont bénéficié à travers son portail d'apprentissage en ligne « Escola Virtual » (École virtuelle). Ces étudiants ont terminé, au minimum, l'un des différents cours figurant dans sa liste, et 31 756 autres élèves bénéficieront des projets et initiatives menés en partenariat avec les Centres d'insertion par le numérique (CDI), le programme Educa+Acao et des cours de technologie.

Les états financiers sont accessibles via le site Web de Bradesco consacré aux Relations avec les investisseurs à l'adresse bradesco.com.br/ir.

(1) Selon les événements non récurrents décrits en page 8 du présent rapport sur l'analyse économique et financière ; (2) Au premier trimestre 2016, la rentabilité annualisée a été calculée sur une base linéaire et cela exclut par ailleurs l'effet d'évaluation à la valeur de marché des titres disponibles à la vente comptabilisés en vertu des capitaux propres des actionnaires ; (3) Nombre d'actions (hors actions propres) multiplié par le prix de clôture des actions ordinaires et privilégiées au dernier jour de bourse de la période ; (4) Cela inclut les cautions et garanties, lettres de crédit, avances de créances sur cartes de crédit, obligations conjointes dans des cessions de prêts (fonds d'investissement adossés à des créances et créances adossées à des hypothèques), obligations conjointes dans des cessions de prêts ruraux et opérations portant le risque de crédit - portefeuille commercial, qui comprend les obligations non garanties et les billets à ordre ; et (5) Au cours des 12 derniers mois.

