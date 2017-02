/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre de la Santé participera à des activités à Toronto/







TORONTO, le 2 févr. 2017 /CNW/ -

Le vendredi 3 févirer 2017

L'honorable Jane Philpott, ministre fédérale de la Santé, participera à une série d'activités à Toronto.

Voici le programme.

Toronto (Ontario)

10 h 45 - 12 h (HNE) : La ministre Philpott se rendra au centre Baycrest Health Sciences pour parler de l'engagement du gouvernement à agir sur la démence au Canada.

Lieu

Baycrest Health Sciences

Centre Apotex, Winter Garden

(entrez par la porte 7 ou 8 du centre)

3560, rue Bathurst

Toronto (Ontario)

M6A 2E1

Heure

Inscription des médias (Winter Garden) : 10 h 30

Démonstrations de projets et visite : 10 h 55

Annonce (Winter Garden) : 11 h 30

12 h 40 - 13 h 15 (HNE) : La ministre Philpott prononcera un discours au sujet de la Journée mondiale contre le cancer et soulignera le rôle de chef de file que jouent le Centre de cancérologie Princess Margaret, l'Institut de recherche Terry Fox et le British Columbia Cancer Agency pour offrir les traitements les plus récents aux personnes atteintes de cancer au Canada.

Lieu

Centre de cancérologie Princess Margaret

Atrium du 7e étage,

610, avenue University

Toronto (Ontario) M5G 2M9

Heure

La ministre prononcera un discours à 12 h 40.

13 h 30 - 14 h 30 (HNE) : La ministre Philpott participera à une activité pour célébrer la fusion de la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS) la veille de la Journée mondiale contre le cancer.

Lieu

Centre canadien de radiodiffusion

Atrium Barbara Frum, rez-de-chaussée

250, rue Front Ouest

Toronto (Ontario) M5V 3G5

Heure

L'activité débutera à 13 h.

La ministre prononcera le mot de la fin à 13 h 35.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 3 février 2017 à 06:00 et diffusé par :