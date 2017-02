Célébrations du 375e anniversaire de Montréal - Programmation officielle du 3 février au 9 février 2017







Adrénaline et musique au menu !

MONTRÉAL, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Cette fin de semaine, Montréal accueille des champions du monde de motoneige extrême pour la première fois au centre-ville. Venez les voir effectuer des sauts arrière au-dessus de la rue Sainte-Catherine ! Vous préférez la musique ? Des événements de quartier animeront Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Outremont.

Nouveautés

Le Country, de la colonisation à nos jours

Soirées country où l'on célèbre l'histoire du country à Montréal, de sa colonisation à aujourd'hui. Un rappel sur l'histoire et l'importance du country dans Hochelaga-Maisonneuve qui rejoint plusieurs générations.

Tous les vendredis du 3 février au 28 juillet 20h - Bistro Le Ste-Cath

http://www.375mtl.com/programmation/le-country-de-la-colonisation-a-nos-jours-en-route-vers-le-festival-252/

Motoneige MTL Xtrem

Des champions mondiaux de motoneige s'élancent pour la première fois au coeur du centre-ville de Montréal dans des acrobaties aériennes à couper le souffle.

4 et 5 février - Square Philips, rue Ste-Catherine entre Union et Place Philips

http://www.375mtl.com/programmation/motoneige-mtl-xtrem-65/

Feu, feu, joli feu, un karaoké des bois

Les Amis de la place Marcelle-Ferron organisent pour le 375e de Montréal, trois soirées autour du feu de camp, de la chanson, du rapport au territoire, à la nature et aux origines. Ces activités illustreront la variété des répertoires musicaux de circonstance : chants des Premières Nations, chants des premiers colons français, chants des premiers habitants au moment de la création d'Outremont, chants actuels.

5 février - Parc St-Viateur, Outremont

http://www.375mtl.com/programmation/feu-feu-joli-feu-un-karaoke-des-bois-239/

Activités en cours

IGLOOFEST

À l'occasion des Hivernales du 375e, IGLOOFEST s'enrichit d'un nouveau volet nordique d'activités gratuites pour tous et ajoute deux samedis de compétitions folles avec les Jeux Nordik et les soirées Off-Igloofest à son programme. Découvrez également la glissoire sur la Place Jacques-Cartier et le Village Nordik.

12 janvier au 19 février 2017 - Quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/igloofest-62/

Fête des neiges de Montréal

À l'occasion de la dernière fin de semaine de la Fête des neiges de Montréal, rendez-vous au parc Jean-Drapeau pour jouer dehors et découvrir les nouvelles activités familiales offertes pour les Hivernales du 375e.

14 janvier au 5 février 2017 - Parc Jean-Drapeau

http://www.375mtl.com/programmation/fete-des-neiges-76/

Aime comme Montréal au MBAM

À travers un livre et une exposition déployée dans des lieux phares de Montréal, Aime comme Montréal invite à une célébration de la diversité montréalaise.

18 janvier au 19 février 2017 - Musée des beaux-arts de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/aime-comme-montreal-au-mbam-9/

MTL375 Rosemont Petite-Patrie

Une galerie d'art éphémère apparaîtra dans certains lieux de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

Depuis le 21 décembre - Ruelle derrière le Artgang (6524, rue St-Hubert) et parc de Gaspé (6699, avenue de Gaspé)

http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-petite-patrie-127/

Cité Mémoire

Un parcours urbain multimédia déployé à la grandeur du Vieux-Montréal présentant une multitude de personnages témoins de l'histoire de la ville. Plus de vingt tableaux en mouvements, en paroles et en musique. Téléchargez l'application.

Tous les soirs - Vieux-Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/

Pour en savoir plus sur tous les événements, visitez la section programmation au http://www.375mtl.com/programmation ou téléchargez l'application 375MTL.

