Avis aux médias : Fermeture de rues à Ottawa-Gatineau pendant le Bal de Neige







GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 3 fév. 2017) - Patrimoine canadien tient à informer la population des fermetures de rues qui seront en vigueur à Ottawa et à Gatineau pendant le Bal de Neige, qui se déroulera du 3 au 20 février 2017.

Seuls les détenteurs de laissez-passer, les véhicules des clients des hôtels (avec preuve de réservation), les véhicules des résidents (avec preuve de résidence) et les véhicules des services d'urgence auront accès aux rues fermées à la circulation automobile.

Fermetures de rue

À Ottawa

L'avenue Laurier Ouest, entre les rues Nicholas et Elgin, la rampe d'accès de la promenade de la Reine-Elizabeth, à l'avenue Laurier Ouest, et la promenade de la Reine-Elizabeth, entre le parc de la Confédération et la rue Preston, seront fermées à la circulation :

les samedis 4, 11 et 18 février, de 9 h 30 à 20 h 30;

les dimanches 5, 12 et 19 février, de 9 h 30 à 18 h;

le lundi 20 février, de 9 h 30 à 15 h 30.

La promenade de Sir-John-A.-MacDonald, en direction ouest, entre la place Vimy et la promenade Island Park, sera fermée à la circulation, et les voies de la rue Wellington seront réduites entre la rue Booth et la place Vimy :

le dimanche 19 février, de 6 h 30 à 14 h 30.

À Gatineau

La rue Laurier, entre les rues de Verdun et Saint-Étienne, sera fermée à la circulation :

les lundis 6 et 13 février, de 9 h à 15 h;

les jeudis 9 et 16 février, de 9 h à 15 h;

les vendredis 3, 10 et 17 février, de 9 h à 15 h.

La rue Laurier, entre la rue de Verdun et le boulevard des Allumettières, et la rue Saint-Étienne, entre la rue Laurier et la rue Notre-Dame-de-l'Île, seront fermées à la circulation :

les samedis 4, 11 et 18 février;

les dimanches 5, 12 et 19 février, de 9 h 30 à 17 h 30;

le lundi 20 février, de 9 h 30 à 17 h 30.

Stationnement payant ($)

Pendant le Bal de Neige, vous pouvez stationner à ces endroits :

avenue Bronson;

lac Dow;

parc Jacques-Cartier;

Centre national des Arts (CNA);

Centre Rideau;

World Exchange Plaza;

Hôtel de Ville d'Ottawa.

