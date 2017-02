Linkfluence signe un partenariat technologique stratégique avec l'américain Spredfast, un des leaders mondiaux de l'engagement







Linkfluence, leader du Social Data Intelligence accélère le développement de ses partenariats internationaux avec une stratégie d'interconnexion résolument ouverte dans l'écosystème digital et annonce une collaboration avec l'acteur américain Spredfast, l'un des leaders mondiaux sur le marché de l'engagement social.

Linkfluence accélère le développement de ses partenariats internationaux avec une stratégie d'interconnexion résolument ouverte dans l'écosystème digital. C'est aujourd'hui avec Spredfast que la société française s'associe. Objectif : rendre accessible la data captée, indexée, analysée et enrichie en temps réel par la technologie Linkfluence pour les utilisateurs de Spredfast.

« Linkfluence partage avec Spredfast une exigence et une performance technologique forte, un sens profond du service client et un ADN où l'innovation est omniprésente. Nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos clients un accès à notre technologie et nos innovations au sein d'une des meilleures plateformes d'engagement du marché. » commente Hervé Simonin, CEO de Linkfluence

En activant directement Radarly depuis leur compte Spredfast, les utilisateurs peuvent bénéficier en toute fluidité des fonctionnalités majeures de social data intelligence combinées aux fonctions avancées d'engagement et de gestion des médias sociaux offerts par Spredfast.

Les utilisateurs y retrouveront toutes les dernières innovations de Linkfluence notamment en terme d'écoute, d'analyse et de compréhension des sujets de conversation ou de profiling des influenceurs et pourront créer autant de flux qu'ils les souhaitent. Une nouveauté au service des utilisateurs, permettant aux Social Media Managers de gagner en efficacité et performance au sein d'une même plateforme.

Tout cela est rendu possible grâce à la puissance de captation, la gestion du temps réel et le traitement de millions de data obtenus grâce à Linkfluence.

« Notre volonté de construire un écosystème de partenaires, à l'échelle internationale, n'a jamais été aussi forte. Nous souhaitons rassembler au sein de notre plateforme différentes technologies partageant un objectif commun: aider nos clients à résoudre les défis de leurs marques. Notre partenariat avec Linkfluence permet de renforcer notre capacité à relier nos clients aux personnes qui leur tiennent le plus à coeur. » - Rod Favaron, CEO of Spredfast.

A propos de Linkfluence :

Linkfluence, leader du Social Data Intelligence, propose des solutions uniques de monitoring, d'analyse et d'activation des médias sociaux. Au travers de sa suite logicielle Radarly et de ses services associés, Linkfluence capte et analyse plus de 150 millions de publications par jour pour aider les marques à prendre de meilleures décisions. Entreprise française fondée en 2006, elle compte plus de 200 collaborateurs en France, en Allemagne, au Royaume-Uni en Chine et à Singapour et affiche une très forte croissance. Linkfluence compte plus de 300 références dans le monde comme Danone ou McDonald. http://www.linkfluence.com | @linkfluence

