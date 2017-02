Une bonne nouvelle : Onlineprinters fête son 600 000ème client







Heidelberg, partenaire technologique, félicite l'entreprise pour cette annonce

Pour Onlineprinters, la nouvelle année commence par une bonne nouvelle : l'entreprise a gagné en 2016 au total 100 000 nouveaux clients et fête en janvier 2017 la bienvenue à son 600 000ème client. « L'an passé, nous avons su maintenir notre position comme l'un des leaders du marché européen de l'impression en ligne. Nous avons fabriqué plus de 2,1 milliards de produits d'impression et livré dans plus de 30 pays », constate Dr. Michael Fries, CEO d'Onlineprinters. Cette nouvelle a été particulièrement saluée par Rainer Hundsdörfer, Président du directoire de la société Heidelberger Druckmaschinen AG. L'entreprise est depuis de nombreuses années le partenaire technologique d'Onlineprinters. La société Onlineprinters GmbH est la plus grande imprimerie d'Europe pour l'impression de papier au format 3B. En impression Offset, l'entreprise s'appuie exclusivement sur les machines de son fournisseur de technologies Heidelberg afin de garantir la réussite de son modèle économique. Dans ses ateliers d'impression numérique et de conception LFP, le prestataire d'impression en ligne mise sur la technologie de HP et de Durst.

One-Stop-Shopping : près de 80 nouveaux produits dans la gamme

« Étant donné que nous disposons dans nos ateliers de nos propres procédés d'impression Offset, numériques et LFP ainsi que de post-traitement, nous sommes en mesure d'introduire rapidement de nouveaux produits et services à la demande de nos clients », souligne Fries, « ainsi, nous sommes capables de réagir facilement face à la demande du marché et de conquérir de nouveaux clients. »

Sur l'année 2016, Onlineprinters a intégré près de 80 nouveaux produits dans sa propre gamme. « Il s'agit là d'une nouvelle étape de franchie qui mène tout droit vers notre objectif : offrir à nos clients un One-Stop-Shopping », explique le Directeur Fries au sujet de la stratégie d'entreprise. Onlineprinters est la seule grande imprimerie en ligne d'Europe à proposer des étiquettes autoadhésives en rouleau en impression express avec une production le même jour ouvré. Par ailleurs, de nouveaux formats ont été introduits sur certains produits. Les brochures peuvent désormais être commandées au format pocket très pratique de 17 x 24 centimètres et les cartes de visite sont maintenant également disponibles au format carré de 5 x 5 centimètres. Concernant le matériel publicitaire personnalisable, les crayons se déclinent en deux finitions différentes et les notes adhésives en différents formats, avec ou sans variation de forme. Depuis décembre 2016, les clients peuvent également commander des cartes de visite exclusives avec impression selon le procédé Letterpress.

Un plus grand service pour les produits existants

Côté service également, des améliorations ont été réalisées. « Les étiquettes en rouleau sont un bon exemple de notre volonté d'améliorer constamment notre service. Dans ce domaine, nous avons réduit les temps de production de plusieurs jours grâce à l'investissement de nouvelles technologies », explique le CEO Michael Fries. La tendance en faveur de tirages plus restreints conduit à devoir mettre à disposition toujours plus de produits d'impression et plus rapidement encore car les commandes sont passées à court terme. Onlineprinters a répondu à cette demande en proposant en impression express également d'autres produits comme les chemises classiques et les chemises avec cellophanage mat. Ceci signifie que les chemises sont fabriquées le jour même de l'arrivée de la commande. De même pour les blocs, les temps de production ont été largement réduits.

La stratégie d'internationalisation se poursuit

Avec l'entrée des deux investisseurs Bregal Unternehmerkapital et Project A Ventures, l'objectif pour l'année en cours de 2017 est de viser un taux de croissance à deux chiffres, une augmentation de la rentabilité et l'insertion de nouveaux produits dans l'offre actuelle. Dr. Michael Fries annonce à cet effet : « Par ailleurs, notre stratégie d'internationalisation se verra davantage renforcée. En janvier, notre boutique tchèque a été mise en ligne. Et nous n'en resterons pas là pour 2017. Nos boutiques en ligne sont désormais disponibles dans dix langues. Depuis, nous réalisons la moitié de notre chiffre d'affaires à l'international et cette tendance prévoit de se renforcer dans les prochaines années. »

Au sujet d'Onlineprinters

La société Onlineprinters GmbH compte parmi les plus grandes imprimeries en ligne d'Europe. Avec son message publicitaire « Imprimer en ligne, tout simplement ! », l'entreprise dispose de 16 boutiques en ligne sur lesquels sont commercialisés des produits d'impression à plus de 600 000 clients dans 30 pays d'Europe. La large gamme de produits compte plus de 1 400 imprimés, des cartes de visite, papier à lettres et flyers en passant par les catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. Pour réussir un tel succès, la production d'imprimés personnalisés s'appuie sur le concept d'industrie 4.0 qui repose sur trois piliers : la commercialisation en ligne, une production entièrement intégrée de la commande jusqu'à l'expédition ainsi que l'impression groupée. Cette dernière consiste à produire collectivement ce que l'on appelle des formes groupées (les amalgames) de plusieurs commandes d'impression, ce qui permet de réduire les coûts et de préserver l'environnement. Les clients disposent de différentes options comme l'impression express (production le même jour ouvré), l'expédition express, la production climatiquement neutre et le format libre (indication de formats personnalisés) sur certains produits. La société Onlineprinters GmbH emploie environ 650 salariés et produit chaque année plus de deux milliards d'imprimés.

