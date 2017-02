Mercedes-Benz Canada démarre l'année 2017 sur les chapeaux de roue avec un mois de janvier record







TORONTO, le 2 fév. 2017 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont heureux de faire état des meilleures ventes que la compagnie ait jamais enregistrées pour le mois de janvier : 3 752 unités ont été vendues au total, ce qui représente une augmentation importante de 28,4 % par rapport aux ventes de janvier 2016. Ce résultat impressionnant continue à favoriser la croissance ininterrompue de la compagnie, qui a décroché la place de constructeur automobile de luxe numéro un au Canada pour la troisième année consécutive en 2016.

En tout et pour tout, 3 240 voitures de tourisme et utilitaires légers de luxe ont été livrés au cours du premier mois de 2017, ce qui représente une croissance de 23,5 % par rapport à janvier 2016. Le mois de janvier 2017 était caractérisé par d'excellentes ventes dans le segment des voitures de tourisme, avec des livraisons de 1 572 unités - volume en hausse de 44 % comparativement à janvier 2016. La popularité toujours aussi grande de la Classe C dans l'ensemble a contribué à ces résultats solides, avec 673 unités livrées, soit 65,8 % de plus qu'en janvier 2016. Il faut aussi mentionner l'augmentation notable des ventes de modèles de Classe S et CLA, qui ont respectivement grimpé de 54,5 % et de 80,8 % par rapport à celles de janvier 2016.

Le nombre d'utilitaires légers de luxe livrés en janvier 2017 a aussi augmenté comparativement à janvier 2016 : s'élevant à 1 668 unités, il a enregistré une hausse de 8,9 %. Cette croissance a été appuyée par de solides ventes des modèles GLA et GLC, qui ont respectivement grimpé de 71,1 % et de 45,6 % par rapport à celles de janvier 2016.

À la suite d'une remarquable année 2016, la division des fourgons Mercedes-Benz a poursuivi sa progression en vendant 496 unités en janvier, ce qui représente une augmentation impressionnante de 81,0 % comparativement au premier mois de l'année précédente. Le nombre de fourgons Sprinter livrés est passé de 203 unités en janvier 2016 à 407 unités en janvier 2017.

16 véhicules smart fortwo ont été livrés en janvier.

Pour le premier mois de 2017, la division des Mercedes-Benz d'occasion a fait état de ventes de 967 unités, soit 906 véhicules de plus qu'en janvier 2016, ce qui représente une hausse de 6,7 %. Les ventes de véhicules d'occasion certifiés de janvier 2017 ont aussi augmenté par rapport à celles de janvier 2016, et leur part du volume de ventes de véhicules d'occasion a enregistré une croissance de 5,2 %, passant de 74,7 % en janvier 2016 à 79,9 % en janvier 2017.

« Du lancement prévu de presque vingt nouveaux modèles à une augmentation des stocks des véhicules en forte demande, sans oublier une fantastique gamme de modèles nouvellement redessinés, les employés et le réseau de concessionnaires de Mercedes-Benz Canada ont toutes les raisons d'être emballés par l'année qui nous attend », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Les célébrations du 50e anniversaire de Mercedes-AMG ajoutent certainement à notre anticipation collective et nous aurons de nombreuses occasions de partager encore plus de véhicules emblématiques avec un vaste public canadien aux salons de l'automobile de cette année. Nous avons déjà dévoilé le nouveau Coupé Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC, le Cabriolet Mercedes-AMG C 63 ainsi que l'impressionnant G 550 4x4² au Salon International de l'Auto de Montréal, et nous avons hâte de dévoiler quatre autres véhicules au Salon International de l'Auto du Canada qui aura lieu à Toronto. Je suis ravi que nous ayons aussi bien commencé l'année et je peux vous assurer que nous n'avons pas l'intention de ralentir l'allure, car nous sommes déterminés à poursuivre sur notre formidable lancée. »

JANVIER 2017 Mois à ce jour Année à ce jour 2017 2016 % 2017 2016 % Véhicules Mercedes-Benz 3 240 2 624 23,5 3 240 2 624 23,5 smart 16 25 -36,0 16 25 -36,0 Fourgons Mercedes-Benz 496 274 81,0 496 274 81,0 TOTAL 3 752 2 923 28,4 3 752 2 923 28,4

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 500 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 47 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 48 320 véhicules en 2016. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la troisième année consécutive.



