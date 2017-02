Gruppo Campari achète la marque haut de gamme BULLDOG Gin







Les transactions en liquidités permettront de distribuer environ 70 millions de dollars aux actionnaires outre une clause d'indexation sur les bénéfices futurs potentiels

NEW YORK et LONDRES, 2 février 2017 /PRNewswire/ -- BULLDOG Gin et Gruppo Campari ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif selon lequel Gruppo Campari fera l'acquisition de la plupart des actifs de la marque indépendant BULLDOG London Dry Gin, pour 55 millions de dollars, plus tous les passifs pris en charge et le fonds de roulement pour environ 3,4 millions de dollars. L'accord laisse des fonds en caisse et d'autres actifs dans le bilan de BULLDOG, ce qui représente un produit d'environ 70 millions de dollars à la fermeture pour les actionnaires de BULLDOG, soit 5,7 fois les revenus de BULLDOG pour toute l'année 2016. En outre, BULLDOG recevra une clause d'indexations sur les bénéfices futures, payable si certains objectifs de rendement sont atteints d'ici 2021, ce qui signifie potentiellement une augmentation importante de la rémunération totale. Cette clause d'indexation sur les bénéfices futurs est basée sur la condition que les ventes dépassent les plans et prévisions actuelles en 2019, 2020 et/ou 2021.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/375912/bulldog_london_dry_gin_iconic_bottle.jpg

Gruppo Campari distribue BULLDOG Gin depuis 2014 par son propre réseau de distribution, notamment le canal Global Travel Retail, en vertu d'un accord d'exclusivité de cinq ans avec une option d'achat de la marque en 2020. Suite à la renégociation des conditions de l'accord, Gruppo Campari a accéléré son acquisition de la marque. Grâce à la structure du nouvel accord, Gruppo Campari a pu profiter d'une proposition financièrement séduisante, lui permettant d'exploiter à fond le potentiel de croissance de la marque en allant plus loin et en prenant le contrôle total de la stratégie de marketing ainsi que des initiatives de valorisation de la marque.

Lancé aux États-Unis en 2007 puis en Europe, BULLDOG Gin a connu une croissance fulgurante et se place comme quatrième gin haut de gamme au monde (selon IWSR) et c'est aussi le gin supérieur qui connaît le développement le plus rapide au monde* par taux de croissance annuel. Avec une bouteille emblématique et une saveur d'agrume distinctive, BULLDOG continue de séduire les connaisseurs de gin et vodka dans le monde entier ; la marque est disponible dans 95 pays, avec une forte implantation en Europe. L'Espagne, le Benelux, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Global Travel Retail et les États-Unis sont les principaux marchés de la marque. BULLDOG Gin a expédié environ 150 000 caisses de 9 L avec des ventes de plus 12 millions de dollars en 2016, en augmentation de 24 % et 22 %, respectivement ces deux dernières années.

BULLDOG Gin a été créé en 2007 par Anshuman Vohra, entrepreneur et ancien banquier d'affaires chez JP Morgan. M. Vohra, qui conservera pendant un certain temps les compétences de fondateur/ambassadeur de la marque, a commenté : « BULLDOG est depuis toujours une histoire de passion pour moi et je suis enchanté de passer le contrôle à une institution aussi honorable que Gruppo Campari. J'ai eu le plaisir de travailler avec cette organisation très professionnelle ces dernières années et je suis convaincu que la marque continuera à représenter l'excellence dans sa nouvelle maison mère. »

*Taux de croissance composé annuel (TCCA) 2010-2015, IWSR 2016

Conseillers

ALANTRA agit à titre de conseiller financier exclusif et Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP agit à titre de conseiller juridique de BULLDOG pour cette transaction. Sidley Austin agit à titre de conseiller juridique de Gruppo Campari.

À propos de BULLDOG Gin

Produit à la main dans la plus ancienne distillerie de gin en activité au monde en Angleterre, BULLDOG London Dry Gin est un gin haut de gamme au style moderne, doux et équilibré présentant une richesse de saveurs et un excellent potentiel de mélange. Utilisant de l'eau et du blé britanniques de la meilleure qualité, BULLDOG est distillé plusieurs fois dans des alambics en cuivre pour offrir une saveur d'agrumes douce et équilibrée. Le mélange de douze extraits de plantes est choisi auprès de cultivateurs soigneusement sélectionnés ; la lavande, le pavot blanc, le longane et les feuilles de lotus confèrent à BULLDOG sa dose de distinction pour former un assemblage complexe de réglisse, d'amande, d'iris, de cassier, de genièvre, d'angélique, de coriandre et de citron. BULLDOG Gin est un gin ultra-doux qui défie les conventions traditionnelles et répond parfaitement aux nouveaux profils audacieux des amateurs modernes : un spiritueux blanc mariant à la perfection tradition et modernité. Le magazine américain Wine Enthusiast a attribué à BULLDOG l'une des meilleures notes jamais données à un gin.

Fondé par Anshuman Vohra, entrepreneur et ancien banquier d'affaires chez JP Morgan, BULLDOG Gin est une société indépendante basée à New York. La marque est disponible dans 95 pays du monde entier.

BULLDOG gin a un degré d'alcool de 40 % et il est disponible dans tous les formats chez les revendeurs sélectionnés.

www.BULLDOGgin.com

Contacter Sarah Soni à Sarah@BULLDOGgin.com

À propos de Gruppo Campari

Gruppo Campari est un leader du secteur mondial des spiritueux avec un portefeuille de plus de 50 marques haut de gamme et très haut de gamme et ses priorités sont aussi bien locales, régionales que mondiales. Parmi ses priorités mondiales, le coeur d'activité du groupe, on compte les marques Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier. Fondé en 1860, Gruppo Campari est aujourd'hui le sixième groupe mondial du marché des spiritueux haut de gamme. Il est présent dans plus de 190 pays du monde entier et jouit de positions dominantes en Europe et dans les Amériques. La stratégie de croissance du groupe veut combiner la croissance organique par une forte valorisation de marque et une croissance externe par le biais d'acquisitions sélectives de marques et d'entreprises.

Campari, dont le siège social se trouve à Milan, en Italie, détient 18 usines et 4 établissements vinicoles dans le monde et possède son propre réseau de distribution dans 19 pays. Le groupe emploie environ 4 000 personnes. Les actions de l'entité consolidante, Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), sont cotées à la bourse italienne depuis 2001. Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Communiqué envoyé le 2 février 2017 à 17:57 et diffusé par :