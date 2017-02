Report de la date limite pour présenter des demandes de financement dans le cadre du programme Brancher pour innover







Le ministre Bains donne plus de temps aux demandeurs pour préparer leurs demandes de financement

OTTAWA, le 2 févr. 2017 /CNW/ - Avant de lancer le programme Brancher pour innover, nous avons mené dans tout le pays de vastes consultations sur les paramètres du programme, notamment en ce qui a trait aux délais alloués pour présenter une demande. Des collectivités ont signalé récemment à Innovation, Sciences et Développement économique Canada qu'elles avaient besoin de plus de temps pour préparer leurs demandes en raison de la complexité de leurs projets et du nombre de partenaires en jeu.

L'objectif du gouvernement du Canada est de s'assurer que le plus grand nombre possible de collectivités rurales et éloignées profitent d'un accès amélioré à Internet haute vitesse tout en veillant au maintien de processus compétitifs et équitables. C'est pourquoi le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui que les demandeurs auraient plus de temps pour présenter leurs demandes au titre du programme Brancher pour innover puisque l'échéance qui était fixée au 13 mars 2017 a été reportée au 20 avril 2017.

Grâce à ce programme, les Canadiens qui vivent dans les collectivités rurales et éloignées seront en mesure de profiter de toute la gamme des services et des outils numériques modernes pour participer pleinement à notre économie numérique.

« Notre objectif est de veiller à ce que le plus grand nombre possible de Canadiens puisse bénéficier d'une large bande de haute qualité. C'est pour cette raison que nous prolongeons la période de présentations de demandes. Nous voulons nous assurer que tous les demandeurs disposent de suffisamment de temps pour élaborer leur proposition. Les cinq semaines supplémentaires qui leur sont accordées portent à 18 semaines la période allouée pour soumettre une demande. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Le programme Brancher pour innover vise à favoriser l'accès Internet large bande pour 300 collectivités rurales et éloignées du pays.

Le programme investira 500 millions de dollars d'ici 2021 pour s'assurer que les collectivités rurales et éloignées de tout le Canada sont bien positionnées pour profiter des possibilités offertes à l'ère numérique.

La date limite pour présenter une proposition de projet a été reportée au 20 avril 2017.

