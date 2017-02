Une visite officielle au Mexique débouche sur des partenariats et des collaborations dans les domaines de l'énergie et de l'exploitation minière







MEXICO, Mexique, le 2 févr. 2017 /CNW/ - Le Canada et le Mexique sont de solides partenaires nord-américains, unis par des liens économiques, politiques, sociaux et culturels durables. Les deux pays partagent une vision de l'avenir où la prospérité économique et la protection de l'environnement vont de pair.

Cette semaine, le ministre des Ressources naturelles Canada, l'honorable Jim Carr, a dirigé une visite officielle et une mission commerciale au Mexique. Le ministre Carr et le secrétaire à l'Économie du Mexique, Ildefonso Guajardo, ont signé un protocole d'entente en vue de collaborer à l'exploitation durable des ressources minérales. L'entente bénéficiera aux deux pays dans les années à venir en augmentant les échanges commerciaux, en stimulant la croissance et en créant de nouveaux emplois. Le ministre a aussi offert ses félicitations à l'Association canadienne de l'électricité et à l'Asociación Mexicana de Energía du Mexique lors de la signature d'un protocole d'entente historique qui améliorera encore davantage la collaboration entre les deux pays.

Une délégation de 37 délégués des secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie et des écotechnologies du Canada a participé à la mission commerciale, l'une des plus importantes de Ressources naturelles Canada. Et, pour la première fois, des représentants des peuples autochtones en faisaient partie.

La mission a permis de renforcer la collaboration dans les domaines de l'exploitation minière, de la sécurité énergétique et des énergies propres. Elle a débouché sur de nouvelles alliances commerciales assortissant le savoir-faire, les technologies et les ressources du Canada aux besoins du Mexique pour créer ainsi de nouveaux emplois dans les deux pays. Enfin, cette mission a contribué à promouvoir les intérêts mexicains au Canada.

Le ministre Carr a eu des rencontres fructueuses avec ses homologues, notamment le secrétaire Guajardo, le secrétaire à l'Énergie Pedro Joaquín Coldwell et la secrétaire à la Réforme agraire et au Développement territorial et urbain Rosario Robles Berlanga. Les ministres ont échangé des points de vue sur un large éventail de sujets, dont l'avenir de la collaboration bilatérale en matière d'énergie et la mise en valeur des minéraux, ainsi que le dialogue avec les populations locales et les peuples autochtones.

Par ailleurs, le ministre Carr participera aujourd'hui au coup d'envoi des fêtes du 150e anniversaire de la Confédération canadienne au Mexique, à la faveur d'un spectacle mettant en vedette le Ballet royal de Winnipeg et le Ballet Folklórico de México. Demain, il visitera la mine San Martin de la Starcore International Mines Ltd à Querétaro.

Citation

« Le Canada et le Mexique ne partagent pas qu'un continent. Nous partageons aussi la même vision d'un avenir plus propre et plus prospère pour nos citoyens. La signature du protocole d'entente et les relations approfondies par notre impressionnante délégation commerciale ouvriront de nouveaux débouchés commerciaux dont nous récolterons les fruits pendant des années. »

L'honorable Jim Carr

Ministre de Ressources naturelles Canada

Liens pertinents

Liste de délégués

Mission Innovation : http://www.rncan.gc.ca/energie/ressources/mission-innovation/18613

