La Ville de Montréal donne le coup d'envoi à la 26e édition du Mois de l'histoire des Noirs

MONTRÉAL, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est sous le thème « Ici, pour rester, ici pour durer » que la 26e édition du Mois de l'histoire des Noirs a pris son envol ce soir à l'hôtel de ville, en présence du maire de Montréal, M. Denis Coderre, du responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Dimitrios Jim Beis, ainsi que de nombreux représentants des communautés noires de Montréal, dont M. Michael P. Farkas, président de la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs.

« Le Mois de l'histoire des Noirs représente pour l'administration municipale un moment privilégié pour souligner la vitalité, le dynamisme et la résilience de nos concitoyens et concitoyennes des communautés noires. C'est également l'occasion de saluer leur rôle essentiel dans le développement de notre ville à tous les niveaux ainsi que leur contribution pour faire de la métropole québécoise un modèle d'inclusion », a déclaré le maire Denis Coderre.

Pendant tout le mois de février, de nombreux lieux publics de diffusion culturelle, dont le réseau des bibliothèques et des maisons de la culture de Montréal, offriront des spectacles, des conférences et des ateliers qui exprimeront la richesse des communautés noires. En outre, l'hôtel de ville accueillera l'exposition « Célébrons la diversité de la jeunesse montréalaise », qui salue le talent et l'énergie des jeunes issus des communautés culturelles. La programmation du Mois de l'histoire des Noirs comprendra aussi des activités qui mettront en lumière les enjeux actuels des communautés noires, tant au plan culturel que politique, économique et social.

Le Mois de l'histoire des Noirs rendra également hommage à plusieurs leaders qui s'engagent avec passion à faire rayonner leur communauté, tant à Montréal qu'à l'extérieur de ses frontières. « Plus que jamais, les communautés noires font leur marque dans tous les secteurs d'activités. Leur contribution est essentielle et garante de notre avenir. Profitons des célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour souligner leur apport ainsi que l'apport de toutes les communautés qui ont contribué à bâtir notre ville », a indiqué M. Dimitrios Jim Beis.

Pour connaître la programmation du Mois de l'histoire des Noirs, veuillez cliquer ici.

