Taxes foncières agricoles : Malgré l'impact économique, les agriculteurs retirent le privilège d'accès à leurs terres







SAINT-EUSTACHE, QC, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le 20 décembre dernier, l'Union des producteurs agricoles (UPA) a demandé aux producteurs de ne pas retirer immédiatement le privilège d'accès à leurs terres et d'attendre au 1er février. L'UPA espérait que ce délai permettrait au gouvernement du Québec de mesurer les effets négatifs de sa réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA), de la retirer et de créer une table de travail réunissant la Fédération québécoise des municipalités, l'UPA et les ministères concernés pour trouver des solutions durables au régime foncier agricole. Ce délai est maintenant échu.

Le gouvernement n'a manifestement fait aucune évaluation des impacts de cette réforme. Les producteurs ont commencé à recevoir leurs comptes de taxes 2017 et ils correspondent, à quelques sous près, aux évaluations de l'UPA. On peut maintenant affirmer que les changements au PCTFA entraînent une augmentation moyenne de 38% du fardeau fiscal des producteurs. Cela s'ajoute aux augmentations substantielles ces dernières années en raison de l'augmentation importante de la valeur des terres (800% en 20 ans) et du mode d'évaluation utilisé par les municipalités.

Face à ce constat et compte tenu du silence du gouvernement, les producteurs agricoles de la région Outaouais-Laurentides ont déjà commencé à retirer l'accès à leurs terres. Ce retrait de privilège se fera progressivement à partir de maintenant et tout au long de la fin de semaine de sorte que les sentiers seront bloqués d'ici lundi matin. Selon Richard Maheu, président de la Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides : « Les sentiers resteront fermés tant et aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas répondu à nos demandes. Les producteurs sont déterminés à poursuivre et à retirer les privilèges d'accès l'an prochain également si l'affaire n'obtient aucun dénouement. En attendant, les amateurs de sports motorisés qui emprunteront les sentiers en fin de semaine doivent être avisés qu'ils pourraient avoir à rebrousser chemin ».

M. Maheu tient également à rappeler que les producteurs agricoles donnent, chaque année, tout à fait gratuitement et sans aucun dédommagement, le privilège aux amateurs de motoneiges et de quads de tracer leurs sentiers sur leurs terres agricoles. « Ce n'est pas de gaieté de coeur que nous prenons une mesure aussi drastique et nous sommes conscients qu'elle pourrait faire mal à l'économie locale de notre région. Le gouvernement doit en prendre acte et en partager la responsabilité. Il est là le lien entre le fait d'être taxés indûment et notre contribution citoyenne à l'économie touristique locale ».

Au cours des prochaines semaines, l'UPA continuera de faire valoir ses arguments auprès du gouvernement du Québec. L'Union comprend la déception de l'industrie récréotouristique, mais rappelle qu'il s'agit d'un réel enjeu pour l'avenir de la ferme familiale.

À propos de la Fédération UPA Outaouais-Laurentides

La FUPAOL est une organisation syndicale qui représente les quelques 2 500 producteurs agricoles des 16 MRC situées sur le territoire de l'Outaouais, des Laurentides, de Laval et de Montréal et offre services et soutien professionnels à leur entreprise.

www.outaouais-laurentides.upa.qc.ca

SOURCE Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides

Communiqué envoyé le 2 février 2017 à 17:01 et diffusé par :