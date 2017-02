Milla Jovovich est la vedette de « The Night That Flows », la première expérience de théâtre immersif en voiture au monde







UNE PERFORMANCE UNIQUE CONÇUE POUR CÉLÉBRER LE LANCEMENT DU NOUVEAU TOYOTA C-HR

Hier soir, l'actrice et mannequin Milla Jovovich figurait aux côtés d'une distribution de jeunes talents venus de toute l'Europe, à l'occasion de la première expérience de théâtre immersif en voiture au monde.

La production interactive de sept scènes, intitulée « The Night That Flows », a été présentée dans l'immense espace de The Printworks à Londres. L'expérience a permis à 100 invités de s'immerger dans l'histoire d'une incroyable nuit de fiction se déroulant dans cinq villes européennes : Berlin, Milan, Paris, Barcelone et Londres.

Narrée par Milla Jovovich, cette histoire a été articulée autour des invités trouvant leur dynamique parfaite et a été inspirée par le design « fuyant » du nouveau Toyota C-HR, créé pour avoir toujours l'air en mouvement, même lorsqu'il est immobile.

Les participants ont été placés sous le feu des projecteurs dans le cadre de cet événement, occupant le devant de la scène de cette performance multisensorielle et interagissant avec une variété de personnages différents à travers une myriade de scènes.

Chaque scène était associée à des retournements inattendus et à des scénarios palpitants, tous inspirés par les caractéristiques clés de la voiture, de la conduite dynamique au design élégant en forme de diamant, jusqu'à l'intérieur sophistiqué et au système audio JBL digne d'une salle de concert.

Le voyage commença à Berlin, où les invités furent transportés dans les rues de la ville à bord du C-HR grâce à une séquence de projection innovante prise lors du Berlin International Festival of Light.

Depuis Berlin, les invités rejoignirent ensuite Milan en toute fluidité, où ils purent vivre l'expérience d'un défilé de haute couture, sous les flashs des paparazzis. Après leur défilé, les invités furent guidés par Fabio Attanasio, créateur de mode italien et fondateur de « The Bespoke Dudes », et le top-modèle italien Giorgia Palmas, dans les coulisses d'un défilé de mode italien. Entièrement enfermé dans un espace entouré de miroirs, le C-HR est devenu la vedette de ce défilé de mode unique, tournant à 360 degrés pour que chaque angle du design dynamique et des détails intégrés avec élégance de la voiture soit exposé.

Propulsés dans un casino parisien, les invités rejoignirent ensuite une foule passionnée réunie autour d'une table de roulette, où le croupier français Étienne Pradier les convia à un jeu de hasard. À peine avaient-ils placé leurs paris sur la table de roulette que le pilote de rallye français Guerlain Chicherit les salua, avant de les mener dans une course exaltante autour d'une table de roulette projetée géante, mettant en relief la dynamique de conduite, le mouvement fluide et les réactions contrôlées de la voiture.

Une fois arrivés à la ville suivante, Barcelone, les invités se retrouvèrent au milieu d'une flash-mob au sein d'un club, où la foule bougeait au rythme du DJ espagnol Cuartero dont la musique était diffusée par le système audio JBL du C-HR.

Le voyage se terminait sur l'arrivée des invités dans un bar londonien, où ils étaient accueillis par le duo créatif de mixologistes Alex Kratena et Simone Caporale, ainsi que par Milla elle-même.

Cet événement a été créé par une équipe composée de certains des meilleurs talents de design technique et théâtral au monde, réunis par les directeurs créatifs de The Department Jonny Grant et Hamish Jenkinson, avec Jessica Rees Middleton à la production exécutive.

S'exprimant à propos de l'événement, Milla Jovovich a déclaré : « J'ai été ravie qu'on me demande de faire partie de cet événement. J'adore le fait que le théâtre immersif soit capable d'emmener toutes les personnes présentes faire un voyage complètement unique et que l'expérience de chacun soit différente. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, alors quand Toyota m'a présentée l'idée, j'étais intriguée et je savais que je devais y prendre part. Le C-HR est un concept entièrement nouveau pour Toyota, incarnant l'élégance et la qualité. C'est une magnifique voiture avec un intérieur incroyablement élégant. La marque est toujours à la recherche d'une meilleure façon de concevoir ou faire les choses, et je suis une grande admiratrice de cette philosophie. Donner vie à tout cela a été un défi créatif, mais nous avons fini par trouver notre rythme... et nous espérons que chaque personne ayant assisté à l'événement s'est sentie inspirée afin de trouver également son propre rythme. »

Jan Verhaegen, directeur de la marque et des communications marketing chez Toyota Europe, a commenté : « Le C-HR est un concept entièrement nouveau pour la marque Toyota et totalement différent de tout ce que nous avons créé auparavant. Par conséquent, nous savions que nous devions le lancer de manière innovante, unique et capable de donner vie à la "dynamique" que la voiture incarne. 'The Night That Flows' reflète non seulement le caractère dynamique et innovant du C-HR, mais met également en relief de manière précise la raison pour laquelle c'est la voiture idéale pour les personnes qui souhaitent voyager à travers la vie. »

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS :

L'équipe de The Department comprenait : direction de la performance par James Seager et Joe Hufton du groupe de théâtre immersif londonien Les Enfants Terribles, le scénographe international primé Takis, dont le travail innovant et varié englobe des théâtres de premier plan dans le West End et l'ensemble du Royaume-Uni, de grandes productions internationales de musique, d'opéra et de ballet, projection par Dick Straker chez Mesmer qui se spécialise dans la conception et la création de contenu pour des lieux et contextes insolites. La production et l'enregistrement de l'événement ont également été assurés par l'équipe de The Department et le producteur Mark Arrigo afin de mieux refléter les aspects immersifs de ce voyage et de le présenter au public au-delà des personnes qui ont eu la chance d'y assister!



