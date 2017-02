Maison de la culture Marie-Uguay - Michel Robidas, ou le costume comme oeuvre d'art!







MONTRÉAL, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La maison de la culture Marie-Uguay présente une exposition de l'oeuvre du grand dessinateur de costumes québécois, Michel Robidas. Sous le titre Au fil du temps, le public est invité à assister au vernissage qui se tiendra en présence de l'artiste et du maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du conseil d'agglomération, M. Benoit Dorais, le dimanche 5 février à 14 h.

« L'oeuvre de Michel Robidas est inestimable! Son approche inventive du costume lui a permis de travailler avec des artistes au talent exceptionnel. Ses créations relèvent parfois de véritables sculptures comme ce fut le cas pour Diane Dufresne ou Julie Snyder. Sa créativité ne cesse de nous étonner! On peut se réjouir que les nombreux costumes qu'il a créés au fil des 21 années où il a oeuvré à la Société Radio-Canada soient conservés au sein du Grand Costumier. Je tiens à féliciter l'équipe de la maison de la culture pour avoir produit cette exposition qui nous permettra de découvrir un univers rarement accessible au public », a précisé le maire de l'arrondissement, Benoit Dorais.

Le costume dans tous ses états

Né à Montréal, Michel Robidas a créé de nombreux costumes pour les grandes séries de la Société Radio-Canada. Il suffit de mentionner Les Beaux Dimanches, Duplessis et Laurier, ou encore Faut voir ça et L'autobus du show-business. Ces dernières émissions lui permettront de nouer des relations privilégiées avec les grands noms du milieu artistique : Diane Dufresne, Robert Charlebois, Céline Dion, Ginette Reno, etc.

Sa rencontre avec Diane Dufresne donnera naissance sur scène à Top Secret, Détournement majeur et Symphonique N'Roll. Pour ce spectacle, Michel Robidas réalisera une prouesse en créant pour l'occasion une robe-symphonique recouverte d'instruments de musique, pesant près de 60 kilos!

Il touchera également aux décors, en plus de réaliser les costumes de la comédie musicale Gala de Jean-Pierre Ferland ainsi que La Chauve-Sourie d'Offenbach et Carmen de Bizet. Il créera aussi de nombreux costumes pour le théâtre. Son association avec le Cirque du Soleil mènera à la conception des costumes des spectacles Soleil de minuit et DÉLIRIUM. Le cinéma, en la personne de Denys Arcand, utilisera aussi son talent pour les films Joyeux Calvaire et Stardom pour lequel il obtiendra un prix Génie. Aujourd'hui, Michel Robidas explore le monde la peinture et le public pourra découvrir quelques tableaux lors de l'exposition.

L'exposition Au fil du temps se déroulera du 5 février au 15 avril 2017. Pour plus de renseignements : maison de la culture Marie-Uguay, 6052, boulevard Monk (métro Monk). Tél. 514 872-2044. Entrée libre.

