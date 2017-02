Nouvelles de M. Pierre Paradis







COWANSVILLE, QC, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le bureau de comté de Brome-Missisquoi de Pierre Paradis confirme que Monsieur Paradis a obtenu son congé de l'hôpital Notre-Dame à Montréal et qu'il est en convalescence auprès de sa famille. Il continuera de faire l'objet d'un suivi médical. En plus de 36 ans en tant que député à ce jour, il a démontré un grand respect pour les institutions. Nous sommes convaincus que c'est dans le même esprit qu'il abordera la suite des choses. "Les services aux citoyens de Brome-Missisquoi et l'opération des bureaux de comté continuent de la même manière", a affirmé Louisette Hébert, attachée politique du Député provincial de Brome-Missisquoi.

