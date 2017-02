Lancement de la 21e édition du concours Chapeau, les filles! Favoriser la diversification du choix de carrière chez les femmes en faisant rayonner leur talent







QUÉBEC, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Réaffirmant l'importance d'encourager les jeunes Québécoises à choisir des carrières dans les domaines traditionnellement occupés par des hommes, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, et le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, ont lancé aujourd'hui la 21e édition du concours Chapeau, les filles! ainsi que la 17e édition de son volet scientifique Excelle Science.

« Ce concours met en valeur les parcours inspirants de femmes qui ont eu l'audace de choisir des métiers traditionnellement masculins. En démystifiant ceux-ci et en partageant leur expérience, ces modèles démontrent à quel point il est important de faire preuve de détermination et de croire en sa passion », a déclaré la ministre David.

« Il y a de la place pour les femmes dans les métiers traditionnels. Celles qui choisissent cette voie font preuve de volonté, elles brisent les stéréotypes de genres en milieu de travail. Elles continuent d'ouvrir la voie et de faire évoluer la société québécoise vers une plus grande égalité de fait », a ajouté le ministre Proulx.

Rappelons que ce concours s'adresse aux étudiantes inscrites à des formations professionnelles ou à des formations techniques à prédominance masculine. Son volet Excelle Science s'adresse, quant à lui, aux femmes inscrites à un baccalauréat en sciences ou dans les domaines du génie. Depuis sa création, 14 900 femmes ont soumis leur candidature et, de ce nombre, 3 580 lauréates ont été récompensées.

Tout comme l'an dernier, la lauréate de Chapeau, les filles! en 1999-2000, ébéniste, entrepreneure générale et chroniqueuse rénovation à la télévision, sur le Web et dans les journaux, Mme Stéphanie Lévesque, agit à titre de porte-parole du concours. « Ce concours m'a permis de faire des rencontres inspirantes et d'acquérir encore plus de confiance. Il s'agit d'un véritable tremplin pour les jeunes filles et femmes qui souhaitent faire rayonner leur talent. Je les invite donc à poser leur candidature pour courir la chance de remporter un des nombreux prix offerts et vivre une expérience inoubliable », a indiqué Mme Lévesque.

Grâce à la contribution financière de 18 partenaires, dont la liste figure en annexe, plusieurs prix seront remis à l'occasion du gala national, qui aura lieu à l'Assemblée nationale, en juin 2017. Voici les prix que les lauréates de l'édition 2016-2017 se partageront :

Concours Chapeau, les filles!

- 35 prix variant de 2 000 $ à 5 000 $, dont un séjour professionnel à l'international.

Volet Excelle Science

- 23 prix variant de 2 000 $ à 5 000 $, dont un stage dans un laboratoire en France.

Nouveau prix : Formation d'avenir

Cette année, un nouveau prix sera remis par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Formation d'avenir. Celui-ci est lié à l'une des priorités gouvernementales, soit l'adéquation formation-emploi. Une bourse de 2 000 $ sera remise à une élève de la formation professionnelle et une autre à une étudiante de la formation technique, qui sont toutes deux inscrites à l'un des programmes du Top 50 des programmes d'études professionnelles et techniques qui offrent les meilleures perspectives d'emploi. Dans cette liste, 39 programmes d'études sont traditionnellement masculins.

Les candidates qui souhaitent participer au concours Chapeau, les filles! ou à son volet Excelle Science doivent soumettre leur dossier directement en ligne sur le site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (www.education.gouv.qc.ca/) d'ici le 10 mars 2017.

ANNEXE

PARTENAIRES DU CONCOURS - ÉDITION 2016-2017

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec

la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ),

la Fédération des professionnèles (FP)

et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP),

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Fédération des cégeps

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Ministère du Développement durable, de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELC)

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI)

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

