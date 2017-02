CORRECTION A LA SOURCE/Avis aux médias : Le gouvernement du Canada fera une annonce visant à appuyer les Forces armées canadiennes et l'économie







Ce document corrige et remplace l'avis aux médias diffusé aujourd'hui à 10h07 HE

L'honnorable Navdeep Bains, ministre de Innovation, Sciences et Développement économique, au nom de l'honnorable Judy M. Foote, ministre de Services publics et Approvisionnement, fera une annonce importante concernant un appui à l'égard des Forces armées canadiennes et de l'économie local.

Date : 3 février 2017 Heure : 12h30 HNE Endroit : Magellan Aerospace Corporation 3160 Route Derry Est Mississauga, ON

