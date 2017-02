La solution UBO (Ultimate Beneficial Ownership) de FinScan arrive à point nommé







La nouvelle version de la solution AML (anti-money laundering) de FinScan automatise le processus de vérification de la diligence raisonnable de l'UBO (propriétaire en dernière analyse), aidant ainsi les organisations à respecter les dates limites réglementaires

PITTSBURGH, 2 février 2017 /CNW/ -- Innovative Systems, Inc., un fournisseur mondial de premier plan dans les domaines de la gestion de données et de solutions en matière de conformité réglementaire, présente aujourd'hui la solution UBO (Ultimate Beneficial Ownership) de FinScan. Cette dernière comprend le puissant logiciel anti-blanchiment d'argent (AML) de FinScan et les plus grandes bases de données sur les UBO de la planète, dont celles de la société Bureau van Dijk. Des organisations du monde entier peuvent désormais à la fois identifier instantanément les propriétaires en dernière analyse d'une entité et vérifier automatiquement si leurs noms figurent sur les listes de sanctions pour assurer que ces entités soient conformes aux réglementations internationales.

Des réglementations telles que la 4th AML Directive de l'Union européenne et le Final CDD Rule de la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) obligeront bientôt les institutions à mieux connaître les structures de propriété des sociétés faisant affaire avec elles. Les processus déjà établis rendent cette démarche laborieuse et mobilisent de nombreuses ressources. Identifier les véritables propriétaires d'entités dont les structures de propriété sont très complexes est un défi de taille étant donné que plusieurs de ces entités mènent leurs opérations à l'étranger par l'entremise de sociétés fictives.

Bon nombre d'institutions financières se fient à leurs clients pour obtenir des renseignements sur l'ayant droit économique, ou elles effectuent manuellement des recherches sur chacun d'eux. Paul Doody, directeur commercial pour Innovative Systems, affirme : « Les institutions nous disent qu'il est difficile de respecter les exigences réglementaires quand elles disposent d'une main-d'oeuvre et d'infrastructures limitées, surtout lorsqu'il est question de faire affaire avec des clients à haut risque. Il fallait trouver une façon efficace de démontrer qu'elles avaient effectué des vérifications plutôt que de simplement se fier aux dires des clients. La solution UBO de FinScan leur permet de demeurer conformes sans avoir à effectuer d'investissements majeurs. »

La solution UBO de FinScan simplifie la surveillance des clients, nouveaux et réguliers, et accélère ainsi les processus KYC (Know Your Customer) et CDD (Customer Due Diligence). La précision de l'information et de la technologie de vérification permet aux entreprises de savoir exactement avec qui elles font affaire et d'éviter d'être accidentellement impliquées dans le blanchiment d'argent ou dans toute autre activité criminelle.

La solution UBO de FinScan aide les organisations à :

Identifier automatiquement les UBO et à vérifier si leurs noms figurent sur des listes de surveillance;

Cibler les structures de propriété comportant plusieurs niveaux et les réseaux mondiaux des sociétés privées ou publiques, incluant les entités opérant à l'étranger;

Définir les seuils de propriété selon leur goût du risque;

Intégrer les UBO de FinScan à des systèmes internes préexistants pour rendre les ouvertures de comptes plus sécuritaires et simples;

Regrouper tous les renseignements portant sur la diligence raisonnable dans un seul profil de client FinScan, qui inclut également les renseignements KYC, les données de propriété et les documents associés;

Afficher un historique d'audit complet d'après les résultats des vérifications, y compris les mesures correctives apportées;

Économiser temps et ressources lors de la vérification de la diligence raisonnable des clients tout en se conformant efficacement à la réglementation et en assurant une satisfaction accrue de la clientèle.

