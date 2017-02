Invitation aux médias - Colloque Export 2017 Mauricie-Rive-Sud







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, participeront au Colloque Export 2017 Mauricie-Rive-Sud le vendredi 3 février.

Elles prendront la parole lors de la clôture de l'évènement et seront disponibles par la suite pour s'adresser aux médias.

Date : Le vendredi 3 février 2017



Heure : 14 h 30



Endroit : Hôtel Delta

1620, Rue Notre-Dame Centre

Trois-Rivières, G9A 6E5

