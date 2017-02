Le Collège CDI accorde 25 bourses d'études pour un montant total de 25 000 $







MONTRÉAL, le 2 févr. 2017 /CNW/ - Les étudiants qui s'inscrivent à un programme de formation du Collège CDI d'ici le 28 février seront admissibles à l'obtention d'une bourse de 1 000 $*. Puisqu'un tirage au sort sera effectué pour chacun des campus du Collège CDI au pays, c'est un montant total de 25 000 $ en bourses qui sera accordé à ces nouveaux étudiants.

Tous les étudiants qui s'inscrivent à un programme de formation entre le 23 janvier et le 28 février 2017 pourront automatiquement courir la chance de gagner l'une des 25 bourses d'études offertes par le Collège CDI! Il s'agit d'une chance unique pour prendre un nouveau départ grâce au vaste éventail de programmes offerts par le Collège CDI.

Au fil des ans, les diplômés du Collège CDI ont pu entreprendre des carrières enrichissantes et épanouissantes. Grâce à des programmes axés sur la pratique et offerts par des enseignants chevronnés et expérimentés, le Collège CDI permet aux étudiants d'acquérir les connaissances et les compétences les plus recherchées par les employeurs.

Avec des programmes en administration, technologie, santé, art et design, éducation à l'enfance et études juridiques, les étudiants du Collège CDI peuvent choisir parmi plusieurs parcours de carrière différents.

Toutes les personnes qui songent à entreprendre une nouvelle carrière peuvent dès maintenant visiter collegecdi.ca ou composer le 1 888 897-3875.

*Certaines conditions s'appliquent.

À propos du Collège CDI



Le Collège CDI s'illustre depuis plus de 45 ans parmi les meilleurs établissements de formation professionnelle au Canada. Avec ses 25 campus répartis à travers le pays, le Collège CDI offre une multitude de programmes dans les secteurs de l'administration, de la technologie, des soins de santé, de l'éducation à l'enfance, des études juridiques et de l'art et du design. La formation proposée par le Collège CDI est axée sur la pratique et permet aux étudiants de développer les compétences les plus recherchées par les meilleurs employeurs.

