Le moment est idéal pour lancer la solution Ultimate Beneficial Ownership (UBO) de FinScan







La nouvelle version de la solution AML de FinScan automatise le processus UBO de diligence requise, ce qui permet aux organisations de respecter les délais réglementaires

PITTSBURGH, 2 février 2017 /PRNewswire/ -- Innovative Systems, Inc., un important fournisseur international de solutions optimisant la gestion et la conformité réglementaire des données d'entreprise, a présenté aujourd'hui la solution Ultimate Beneficial Ownership (UBO) de FinScan. Cette dernière intègre le robuste logiciel d'anti-blanchiment d'argent (AML) de FinScan aux plus grandes bases de données UBO mondiales, telles que celles du Bureau van Dijk. Les organisations du monde entier peuvent maintenant identifier instantanément les véritables propriétaires ultimes d'une entité et les filtrer automatiquement contre les listes de sanctions en un seul processus, ce qui assure un respect beaucoup plus efficace des réglementations internationales.

Les réglementations telles que la 4e directive anti-blanchiment de l'Union européenne et la dernière version de la CDD vont bientôt obliger les institutions à en savoir plus sur les structures de propriété des entreprises avec lesquelles elles font affaire. Les procédures actuelles exigent des entreprises beaucoup de temps et de ressources. Particulièrement difficile est la tâche d'identifier les vrais propriétaires des entités avec des structures de propriété très complexes, dont beaucoup opèrent à travers des sociétés écrans offshore.

De nombreuses institutions financières comptent sur leurs clients pour fournir des informations sur les véritables propriétaires ou effectuent des recherches manuelles sur chaque entité. Paul Doody, directeur du marketing chez Innovative Systems a déclaré : « Dans leurs commentaires, nos clients déclarent n'avoir ni le personnel ni les ressources suffisantes pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires. C'est le cas, en particulier, pour les clients à haut risque. Ils souhaitent pouvoir démontrer efficacement qu'au lieu de simplement se fier aux réponses de leurs clients, ils ont effectué eux-mêmes des vérifications. La solution UBO de FinScan leur permet de rester dans la conformité sans un investissement massif".

La solution UBO de FinScan rationalise l'intégration et la surveillance continue de la clientèle afin d'accélérer le processus KYC/CDD. La précision des technologies d'information et de dépistage donne aux entreprises l'assurance de savoir exactement avec qui elles font affaire et d'éviter une implication accidentelle dans un blanchiment d'argent ou d'autres produits de criminalité.

La solution UBO de FinScan permet aux organisations de/d :

Identifier automatiquement les UBO et de les filtrer contre les listes de surveillance

Identifier les structures de propriété multi-couches et les connexions mondiales des entreprises privées ou publiques, y compris les entités offshore

Personnaliser les seuils de propriété en fonction de la tolérance au risque de l'organisation

Intégrer la solution UBO de FinScan aux systèmes de gestion internes pour ouvrir des comptes en toute sécurité et transparence

Collecter toutes les informations de diligence raisonnable sous un seul profil client FinScan, y compris les renseignements KYC, les données sur la propriété et les documents connexes

Afficher un historique complet des résultats de dépistage, y compris tous les efforts d'assainissement

Réduire de façon significative le temps et les ressources consacrés à la diligence raisonnable tout en se conformant à la réglementation et en améliorant efficacement la satisfaction des clients

