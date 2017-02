Réalisation d'un diagnostic sur l'adéquation formation-emploi dans le domaine des professions liées aux technologies émergentes







MONTRÉAL, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil emploi métropole entreprendra la réalisation d'un diagnostic sur l'adéquation formation-emploi dans le domaine des professions liées au développement des technologies émergentes utilisées par les entreprises de la région métropolitaine de Montréal. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de la Commission des partenaires du marché du travail et président du Conseil emploi métropole, M. Florent Francoeur.

Le diagnostic sera réalisé en collaboration avec TechnoMontréal et le comité sectoriel de main-d'oeuvre des technologies de l'information et des communications (TIC), TECHNOCompétences. Il permettra, par exemple, d'identifier les écarts entre les besoins des entreprises et l'offre actuelle de formation ainsi que les enjeux des entreprises du territoire en ce qui concerne l'utilisation des technologies émergentes.

« L'acquisition et le développement de compétences en technologies de l'information ont une importance stratégique pour les entreprises du grand Montréal. Elles contribuent, notamment, à leur performance et à leur croissance, les rendant par le fait même plus compétitives. Dans ce contexte, le projet de diagnostic du Conseil emploi métropole portera un éclairage qui sera le bienvenu », souligne M. Francoeur.

Des entreprises seront invitées à participer aux activités de recherche pour permettre la réalisation d'un diagnostic complet de la situation dans la région métropolitaine.

« L'adéquation entre la formation et l'emploi dans le domaine des TIC soulève des enjeux importants d'adaptation pour les entreprises et de développement des compétences de la main-d'oeuvre dans ce domaine. Dans chacun des secteurs stratégiques de la métropole, tels que la santé, le transport et le commerce de détail, la transformation numérique et les technologies de rupture exigent de déterminer les professions en TIC qui seront en demande ainsi que leur évolution dans les années à venir », précise Lidia Divry, directrice générale de TechnoMontréal.

Cette démarche s'inscrit dans l'axe « Se doter des compétences requises » du Plan d'action en économie numérique lancé par le gouvernement du Québec en mai dernier. Elle permettra de faciliter et de soutenir la transition des entreprises québécoises, dont celles du grand Montréal, vers le numérique en plus de marquer la volonté du gouvernement de positionner le Québec comme un acteur de premier plan.

À propos du Conseil emploi métropole

Créé par le gouvernement du Québec en novembre 2010, le Conseil emploi métropole réunit une pluralité d'acteurs concernés par le marché de l'emploi de la région de Montréal. Il contribue de façon importante à la mobilisation du secteur du développement économique, des grappes industrielles, des milieux syndicaux, communautaires et de l'éducation. Par la force de la concertation, il recherche des solutions innovantes aux problématiques du marché du travail, propose des stratégies d'action et conseille la Commission des partenaires du marché du travail et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

À propos de TECHNOCompétences

Faire du secteur des TIC québécois un chef de file mondial par la qualité de sa main-d'oeuvre est l'objectif de TECHNOCompétences, le comité sectoriel de main-d'oeuvre des TIC. Depuis 1998, TECHNOCompétences est la référence en information sur le marché du travail dans ce domaine. Il participe au développement des compétences de la main-d'oeuvre, valorise les métiers des TIC et contribue au renforcement et à l'amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines du secteur.

À propos de TechnoMontréal

TechnoMontréal est le secrétariat de la grappe des TIC du grand Montréal. L'organisme mobilise l'écosystème des TIC du grand Montréal afin de mettre en oeuvre des stratégies qui accélèrent l'innovation, la compétitivité, la croissance et le rayonnement de l'industrie, qui fournit 91 000 emplois dans la métropole. TechnoMontréal réunit les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des TIC autour d'objectifs communs et de projets structurants pilotés par l'industrie.

