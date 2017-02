Budget du Québec : la priorité doit aller à l'éducation et aux infrastructures







MONTRÉAL, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion des consultations prébudgétaires menées par le ministre des Finances du Québec, monsieur Carlos Leitão, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain demande au gouvernement d'adopter une approche globale équilibrée pour l'utilisation de sa marge budgétaire et de cibler en priorité des réinvestissements majeurs dans le dispositif d'éducation du primaire jusqu'à l'université et dans les infrastructures stratégiques pour la métropole.

Tirer le maximum des surplus budgétaires : une approche 1/3, 1/3, 1/3

« Le Québec peut maintenant construire sur des finances publiques saines et une économie qui a pris de la vigueur. La Chambre encourage le gouvernement à utiliser sa nouvelle marge de manoeuvre de façon équilibrée pour dynamiser l'économie du Québec qui, malheureusement, doit composer avec l'un des fardeaux fiscaux les plus lourds en Amérique du Nord. Dans cette optique, nous demandons au gouvernement de répartir les surplus entre trois grandes priorités, soit la réduction de la dette, la réduction des impôts et un réinvestissement majeur dans l'éducation et les infrastructures stratégiques », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Faire de l'éducation la priorité du budget 2017

« L'éducation, de l'école primaire à l'université, doit être la priorité budgétaire du gouvernement. La qualité de l'éducation en très bas âge est l'un des déterminants les plus importants de la réussite et de la persévérance scolaires. Nous devons tout mettre en oeuvre afin d'offrir à nos élèves un environnement d'apprentissage adéquat. Par exemple, l'état des infrastructures de plusieurs écoles des commissions scolaires de Montréal est très préoccupant. Pour y remédier, le financement doit être au rendez-vous », a poursuivi Michel Leblanc.

« Il est également primordial que le gouvernement adopte un discours et une approche qui contribuent à la valorisation de nos universités et qu'il veille à ce que leur financement soit conséquent. Dans une économie du savoir comme la nôtre, l'accès à une main-d'oeuvre qualifiée est un enjeu prioritaire pour les entreprises montréalaises et un argument déterminant pour celles qui souhaitent venir s'installer ici. Une récente étude de la Chambre a clairement démontré le remarquable effet de levier qu'ont les universités et la diplomation sur la productivité et la création de richesse. Montréal est une ville universitaire de calibre mondial. Il s'agit d'un atout considérable pour la métropole et pour tout le Québec. Le prochain budget doit envoyer un message fort de soutien à nos universités », a souligné Michel Leblanc.

Miser sur une intégration réussie des immigrants

« Trop d'immigrants peinent à se trouver un emploi au Québec, même lorsqu'ils sont diplômés et détiennent des compétences recherchées. Ce gaspillage de talent doit cesser, surtout quand l'on sait que le Québec fait face à une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et au phénomène du vieillissement de la population. De toute évidence, nous pouvons faire mieux. Nous recommandons au gouvernement d'accroître son appui aux initiatives qui permettent aux immigrants d'obtenir une première expérience de travail en sol québécois. De même, nous invitons le ministre à hausser les sommes consacrées à la francisation des immigrants », a mentionné M. Leblanc.

Investir dans les infrastructures stratégiques de la métropole

« L'état des infrastructures montréalaises et les importants problèmes de congestion minent notre compétitivité et notre productivité. Les investissements en transport commun doivent être au rendez-vous dans ce budget et le gouvernement doit veiller à ce que les grands projets soient exécutés dans leur intégralité et dans les échéanciers prévus. Dans ce contexte, le REM, un projet structurant pour la métropole, doit se réaliser dans les meilleurs délais », a ajouté Michel Leblanc.

« De plus, le Port de Montréal doit pouvoir s'appuyer sur un réseau d'infrastructures adéquat et efficace qui passe notamment par le prolongement du boulevard de l'Assomption. La réalisation de ce projet est une condition essentielle pour que la métropole puisse jouer pleinement son rôle de plaque tournante nord-américaine dans le domaine du transport et de la logistique de marchandises. Chaque délai supplémentaire engendre des coûts et une perte de productivité pour les entreprises et, par conséquent, pour la collectivité », a conclu Michel Leblanc.

Les recommandations prébudgétaires détaillées de la Chambre peuvent être consultées en cliquant ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 2 février 2017 à 13:40 et diffusé par :