Tournée Propulser nos manufacturiers innovants à Rimouski - Investissement Québec soutient une entreprise manufacturière du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La tournée « Propulser nos manufacturiers innovants », portée par Investissement Québec, est à Rimouski aujourd'hui afin de sensibiliser les manufacturiers de la région à la nécessité de prendre le virage numérique. À cette occasion, Investissement Québec annonce qu'elle a récemment accordé un prêt de 1 250 000 $ à Produits forestiers Basques, un fabricant de charbons de bois pour le barbecue de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Le prêt accordé par Investissement Québec vise notamment à permettre à Produits forestiers Basques de remplacer ses fours au design unique, fabriqués sur mesure. Les nouveaux fours sont plus grands et plus performants, ce qui permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production, d'améliorer son procédé de fabrication et de financer des activités de R-D en vue d'optimiser ses procédés.

Les charbons de bois de Produits forestiers Basques ont l'avantage d'offrir un bilan de carbone neutre en gaz à effet de serre. L'entreprise se démarque d'ailleurs par sa certification FSCTM (Forest Stewardship Council).

« L'Initiative manufacturière se veut un mouvement mobilisateur pour assurer la prospérité des entreprises québécoises dans tous les secteurs d'activité. Elle fait partie de nos priorités stratégiques. En accordant un financement à Produits forestiers Basques, nous démontrons notre confiance dans le succès d'une entreprise innovante et notre appui au secteur manufacturier de la région », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

D'ici le printemps 2017, toutes les régions du Québec recevront la visite de l'équipe manufacturière formée de représentants d'Investissement Québec, du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, du Fonds de solidarité FTQ, de STIQ, de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, du Groupement des chefs d'entreprise du Québec, de la Fédération des chambres de commerce du Québec et de Deloitte. La tournée se conclura à Montréal, le 7 avril, par un grand forum réunissant les spécialistes du secteur manufacturier innovant.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

