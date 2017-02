Projet de regroupement des titres et d'attribution gratuite de BSA







Adomos réalise depuis 5 ans des performances de premier plan, affichant chaque année une croissance à deux chiffres, des produits d'exploitation portés de 2 millions d'euros en 2012 à plus de 7,3 millions d'euros en 2016 ainsi que des résultats en augmentation exponentielle ayant atteint 1,23 millions d'euros en 2015 et attendus de nouveau en forte croissance au titre de l'exercice 2016.

La Société a, en outre, amélioré de façon sensible sa trésorerie et dispose désormais d'une situation de trésorerie positive nette de toutes dettes.

Enfin, Adomos, aborde l'année 2017 avec des perspectives très encourageantes.

Devant cette dynamique d'exception, la Direction de la Société, avec l'appui de son Conseil d'Administration, mène depuis plusieurs mois une réflexion active sur les moyens qu'il conviendrait de proposer pour :

Mettre en adéquation les performances exceptionnelles de la Société avec son positionnement boursier ;

Récompenser les actionnaires de leur fidélité et de leur soutien.

Ces opérations n'ont pas été proposées plus tôt en Assemblée Générale Extraordinaire car la Société souhaitait s'assurer d'obtenir le quorum nécessaire pour voter ce type de résolutions.

Aujourd'hui cet obstacle semble levé, puisque Adomos annonce avoir reçu plusieurs déclarations de la part d'actionnaires ayant informé la Société de leur détention, ensemble, de plus de 16% du capital, dont 13% par un groupe d'investisseurs ayant déclaré agir de concert, et soutenir à la stratégie et la gestion de l'entreprise.

Les discussions constructives menées par la Société avec lesdits actionnaires, complétées par des échanges avec des investisseurs potentiels, gérants de fonds et analystes financiers, ont conduit le management de la Société a décider de la mise en place de mesures visant à accroître la liquidité et à ajuster la valorisation du titre Adomos pour atteindre son potentiel.

Le Conseil d'administration d'Adomos s'est en conséquence réuni ce jour afin de délibérer sur les décisions à prendre en vue d'accroître la notoriété d'Adomos et élargir son actionnariat auprès des investisseurs, fonds et OPCVM français et européens, afin de mieux leur faire connaître la stratégie de l'entreprise et son potentiel de développement. En particulier, il a été décidé de proposer au vote d'une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de la Société les résolutions suivantes :

Regroupement des actions de la Société aux fins de limiter la volatilité du titre et permettre aux investisseurs institutionnels d'investir dans Adomos sans subir de surcote ou décote excessives lors d'opérations sur le titre. L'objectif est de procéder, directement ou indirectement, à une division par 10 du nombre d'actions.

Attributions gratuites à tous les actionnaires de bons de souscription d'actions cotés représentant au maximum 20% du capital de la Société, à un prix d'exercice de 0,07 ? établi par référence au cours de ce jour, et d'une durée de 2 ans, afin de récompenser les actionnaires pour leur fidélité et leur soutien de l'entreprise sur le long terme.

Fabrice Rosset, PDG et actionnaire, a indiqué qu'il votera en faveur de ces deux résolutions. Il est précisé que les conditions précises de ces deux opérations seront communiquées dans l'avis de convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui sera publié en février.

