Premier gros lot au Québec - 1 000 $ par jour à vie La Grande Vie pour une Montréalaise!

Montréal, le 28 déc. 2016 /CNW Telbec/- C'est tout un cadeau du hasard que Mme Céline Meilleur a reçu le lendemain de Noël! Cette résidante de Montréal est la première au Québec à mettre la main sur le gros lot de la loterie Grande Vie, soit 1 000 $ par jour à vie. Optant pour le montant forfaitaire de 7 000 000 $, la gagnante a déjà bien des projets en tête!

En bref

Loterie : Grande Vie

Lot remporté : 1 000 $ par jour à vie (la gagnante a choisi le montant forfaitaire de 7 000 000 $)

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 26 décembre 2016

Lieu de résidence de la gagnante : Montréal

Détaillant vendeur : Dépanneur du coin (1371, Grande Allée, Terrebonne )

) Ce détaillant recevra un lot de 70 000 $, équivalant à 1 % du montant forfaitaire.

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal

Faits saillants

Après deux jours de festivités, M me Meilleur s'est offert un peu de repos le lendemain de Noël, soit le jour du tirage de la Grande Vie.

Meilleur s'est offert un peu de repos le lendemain de Noël, soit le jour du tirage de la Grande Vie. Le lendemain, elle sort pour faire quelques commissions et vérifier ses billets de loterie au vérificateur de billets libre-service. Après ses billets du Lotto 6/49 et du Lotto Max, M me Meilleur vérifie son billet de la Grande Vie : lot spécial lui indique l'appareil!

Meilleur vérifie son billet de la Grande Vie : lot spécial lui indique l'appareil! La gagnante tend son billet au détaillant, qui le valide. Le son caractéristique d'un gain se fait entendre, apprenant à M me Meilleur qu'elle remporte 1 000 $ par jour à vie!

Meilleur qu'elle remporte 1 000 $ par jour à vie! Fébrile, la gagnante repart faire son épicerie quand, à mi-chemin, elle se demande tout bonnement : « Mais qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas faim! »

Elle retourne aussitôt chez elle faire des téléphones pour annoncer l'incroyable nouvelle.

Venue réclamer son chèque en compagnie de deux de ses soeurs et d'un de ses frères, Mme Meilleur nous a spontanément partagé son envie de faire un voyage en première classe, de s'offrir une nouvelle voiture et de déménager.

Citation de la gagnante :

« Ma retraite déjà bien entamée se poursuivra dans le nirvana! »

Une vague de gains au Québec

Les Québécois sont particulièrement chanceux à la loterie ces temps-ci. En deux semaines, trois gros lots du Lotto 6/49 ont été remportés dans la province : un de 5 millions en Montérégie, un autre de 4,9 millions à Montréal, et 12,4 millions en Outaouais.

Espérons que cette veine se poursuive puisque ce vendredi 30 décembre, la cagnotte du Lotto Max s'élève à 60 millions plus 30 Maxmillions. Le lendemain, le Lotto 6/49 met en jeu un gros lot de 11 millions de dollars en plus d'un lot garanti de 1 000 000 $.

Le paiement de lots de loterie dans les établissements de jeux

Les gagnants à la loterie peuvent réclamer leurs lots au Salon de jeux de Trois-Rivières ainsi qu'à celui de Québec, en plus des bureaux de Montréal et de Québec. Il est également possible de faire une réclamation aux casinos de Montréal, du Lac-Leamy, de Charlevoix et de Mont-Tremblant. Tous les détails se trouvent sur le site Web de Loto-Québec à loteries.lotoquebec.com/fr/gagnants/vous-avez-gagne.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 28 décembre 2016, Loto-Québec a versé 97 lots de 1 million de dollars ou plus.

