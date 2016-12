Knight crée plusieurs synergies avec son partenaire







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 déc. 2016) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) a annoncé aujourd'hui, par le biais de l'une de ses filiales en propriété directe («?Knight?»), son engagement à investir jusqu'à 2 millions de dollars américains en vue de l'achat d'actions ordinaires de Synergy CHC Corp («?Synergy?») (OTCQB:SNYR), conditionnel à l'atteinte par Synergy de certains objectifs financiers en 2017.

En outre, Knight a conclu avec Synergy une entente visant à échanger ses bons de souscription d'actions ordinaires et d'options sur actions de Synergy, octroyant à Knight l'acquisition jusqu'à 9,1 millions d'actions de Synergy à des prix d'exercice s'échelonnant de 0,25 à 0,49 dollar américain par action, en contrepartie de 7,5 millions d'actions ordinaires de Synergy évaluées à 2,9 millions de dollars américains selon le cours de clôture au 23 décembre 2016 de l'action de Synergy à 0,39 dollar américain par action. Knight avait reçu initialement les bons de souscription d'actions ordinaires et d'options sur actions relativement à ses prêts garantis à Synergy émis en 2015. À la suite de la transaction, Knight détient présentement 17,6 millions soit 19,9 % des actions ordinaires de Synergy en circulation.

De façon distincte, concernant FOCUSfactor® et Hand MDMC, Knight a nommé Synergy à titre de canal de distribution directe tiers et exclusif au Canada, en Israël en Roumanie, en Russie, et en Afrique subsaharienne; et également à titre de canal de distribution de détail tiers et exclusif au Canada. De plus, Knight a modifié son entente de canal de distribution directe avec Synergy pour le produit Flat Tummy Tea au Canada. Le premier terme de ces ententes sera échu le 15 février 2021.

«?Bien que nous ayons manqué toute la hâte de Christmukkah, nous sommes confiants que notre partenariat continu avec Synergy apportera de la joie aux actionnaires respectifs de nos sociétés pendant cette saison festive?», a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

À propos de Synergy CHC Corp.

Synergy CHC Corp. est une société de soins de santé, qui développe actuellement une haute gamme de produits de consommation de marques. Sa stratégie consiste à faire croître son portefeuille tant à l'interne que par de nouvelles acquisitions. Le portefeuille diversifié de Synergy comprend les produits FOCUSFactorMC, NeuragenMC, Hand MDMC, Flat Tummy Tea and UrgentRxMC. Pour plus d'information, visitez le site www.synergychc.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2015. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

