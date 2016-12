L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - IPA

/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/ MONTRÉAL, le 28 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le Fonds d'investissement RÉA II Fiera Capital inc. (le «?Fonds?») et Corporation Fiera Capital, à titre de...

VANCOUVER, le 28 déc. 2016 /CNW/ - Reprise des négociations pour : Société : Immunoprecise Antibodies Ltd. (anciennement Tanqueray Exploration Ltd.) Symbole à la Bourse de croissance TSX : IPA (anciennement TQY.H) Reprise (HE) : 08 h 00 le 29...