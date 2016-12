Le programme « XCMG Apprentice » saison II met en relation les jeunes talents avec des technologies leaders mondiales







SHANGHAI, le 28 décembre 2016 /PRNewswire/ -- XCMG a accueilli cinq nouveaux stagiaires internationaux qui ont rejoint le programme « XCMG Apprentice » saison II, organisé au siège de la société à Xuzhou, en Chine, du 16 au 20 décembre, et destiné à offrir aux stagiaires internationaux la possibilité de découvrir XCMG et ses technologies innovantes, tout en promouvant les échanges internationaux dans le domaine de l'industrie et de la culture des machines de construction. Cet événement a été diffusé en direct sur Facebook, et a réuni un large public à travers le monde.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/452480/XCMG_Apprentice_Season_II.jpg

Ce programme en immersion d'une durée d'une semaine avait été organisé pour la première fois en janvier 2016 et avait rencontré un remarquable succès. Cette fois-ci, XCMG a reçu un total de 10 640 candidatures issues de 54 pays et régions dans le cadre du recrutement initial international, soit un nombre de candidatures trois fois supérieur à celui de la première édition. Parmi les cinq stagiaires chanceux ayant été sélectionnés figuraient Rajanna K.V. du Nigeria, Xavir Taillard. T de Namibie, Mahmut Demircan de Turquie, Faizan Naeem du Pakistan, et Lyubov Korovina d'Ouzbékistan.

Les stagiaires ont suivi leurs mentors issus de différents départements, parmi lesquels la R&D, la gestion et les services, dans le cadre d'un parcours personnalisé permettant de visiter le plus important bâtiment d'usine combiné au monde du secteur des machines de construction, le plus grand laboratoire de mesure des vibrations et des bruits d'Asie, la station de soudage la plus étendue et la plus automatisée, ainsi que la première ligne d'assemblage linéaire de grues à super-tonnage, et d'en savoir plus sur les produits haut de gamme leaders mondiaux de XCMG, parmi lesquels l'excavateur vélocipède mobile ET110.

Parmi les stagiaires, Naeem s'est particulièrement intéressé aux technologies de fabrication intelligente leaders de XCMG, tandis que Taillard. T a été très impressionné par les pièces détachées et les modèles des nombreux produits de XCMG.

Le programme « XCMG Apprentice » saison II comprenait également des tâches plus concrètes, telles que la conduite du premier tombereau à cinq axes à suspension hydropneumatique au monde, la découverte du contrôle à distance de la grue G1, la remise à neuf des pièces détachées, ainsi que des exercices complets de soudage simulé au sein du laboratoire numérique intelligent.

« Le programme XCMG Apprentice met en lumière nos valeurs qui consistent à rendre le monde meilleur. Les jeunes stagiaires possèdent un grand potentiel dans le secteur des machines de construction dans leur pays d'origine, et nous sommes fiers de leur présenter non seulement notre société, mais également la culture de la fabrication en Chine et l'esprit de XCMG, » a déclaré Wang Min, président de XCMG.

À propos de XCMG

XCMG est une société multinationale qui fabrique de la machinerie lourde, et qui possède une expérience de 73 ans. Elle se positionne actuellement à la neuvième place dans le secteur mondial des machines de construction. La société exporte ses produits dans plus de 176 pays et régions à travers le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.xcmg.com, ou consultez les pages de XCMG sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.

Communiqué envoyé le 28 décembre 2016 à 15:13 et diffusé par :