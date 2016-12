Dollarama annonce son intention de racheter des actions par l'entremise d'ententes privées







MONTRÉAL, le 28 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention d'acheter, aux fins d'annulation, jusqu'à 300 000 de ses actions ordinaires dans le cadre d'ententes privées à intervenir entre Dollarama et deux tiers vendeurs sans lien de dépendance. Les achats s'inscriront dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Dollarama annoncée le 8 juin 2016 et qui autorise le rachat d'au plus 5 975 854 actions ordinaires au cours de la période de 12 mois allant du 17 juin 2016 au 16 juin 2017.

Ces achats seront effectués en vertu et sous réserve des dispositions d'ordonnances de dispense de l'application des règles des offres publiques de rachat émises par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et l'Autorité des marchés financiers, et auront lieu avant le 16 juin 2017. Conformément aux ordonnances, les achats effectués par Dollarama dans le cadre d'ententes privées ne dépasseront pas, au total, un tiers du nombre maximal d'actions que la Société peut acheter en vertu de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, ou 1 991 951 actions ordinaires. Le prix que Dollarama paiera pour toute action ordinaire achetée dans le cadre de ces ententes privées sera négocié entre Dollarama et chaque tiers vendeur, et sera inférieur au cours du marché des actions ordinaires de Dollarama à la Bourse de Toronto au moment de chaque achat.

L'information relative aux achats, notamment le nombre d'actions ordinaires achetées auprès de chaque tiers vendeur et le prix d'achat total versé à chaque tiers vendeur, sera disponible sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR), à l'adresse www.sedar.com, après la conclusion de chaque achat.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à notre disposition ainsi que sur des estimations et hypothèses formulées à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs que nous croyons pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats, notre degré d'activité, nos réalisations ou notre rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment, sans s'y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 janvier 2016 et dans ses documents de divulgation continue (disponibles sur SEDAR à www.sedar.com).

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins; le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire nos attentes en date du 28 décembre 2016, et nous n'avons pas l'intention et déclinons toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si nous y sommes tenus en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

À propos de Dollarama

Dollarama est un exploitant de magasins à un dollar du Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers. Nos 1 069 magasins au pays offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Nos produits de qualité sont vendus soit individuellement, soit en lots, à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

