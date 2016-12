La saison 2 de « XCMG Apprentice » met en contact les jeunes talents avec les meilleures technologies au monde







SHANGHAI, 28 décembre 2016 /CNW/ - XCMG a invité cinq apprentis internationaux à rejoindre la saison 2 de « XCMG Apprentice » organisée au siège de la société à Xuzhou, en Chine, du 16 au 20 décembre, offrant à des apprentis du monde entier la possibilité d'en savoir plus sur XCMG et ses technologies innovantes, tout en promouvant les échanges internationaux dans le secteur des machines de construction et sa culture. L'événement a été retransmis en direct sur Facebook et a touché un large public dans le monde entier.

Ce programme d'immersion d'une semaine a été organisé pour la première fois en janvier 2016 et a rencontré un succès extraordinaire. Cette fois-ci, XCMG a reçu en tout et pour tout 10 640 candidatures de 54 pays et régions lors du recrutement mondial initial, soit trois fois plus que la première mouture. Les cinq apprentis chanceux qui se sont distingués du lot sont Rajanna K.V. du Nigeria, Xavir Taillard. T de Namibie, Mahmut Demircan de Turquie, Faizan Naeem du Pakistan et Lyubov Korovina d'Ouzbékistan.

Les apprentis ont suivi leurs mentors issus de différents départements, y compris la R&D, la gestion et le service, lors d'une visite sur mesure de la plus grande infrastructure mondiale de fabrication du secteur des machines de construction, du plus grand laboratoire de vibration et de bruit en Asie, de la plus grande et plus automatisée station de soudage et de la première ligne de montage au monde pour les grues en supertonnage linéaire, et ils ont pu découvrir les produits XCMG à la pointe de la technologie, comme la pelle araignée ET110.

Parmi les apprentis, Naeem a été très intéressé par les technologies de production intelligentes de XCMG, tandis que Taillard.T a été très intéressé par les pièces et les modèles de divers produits XCMG.

« La saison 2 de XCMG Apprentice a également fait intervenir des tâches plus pratiques, comme la conduite du premier basculeur à suspension hydropneumatique suspension à deux axes au monde, la commande à distance de la grue G1 et le réusinage de pièces et la simulation du soudage dans le laboratoire numérique intelligent ».

« Le programme XCMG Apprentice incarne nos valeurs, qui consistent à rendre le monde meilleur, et les jeunes apprentis ont un grand potentiel dans le secteur des machines de construction dans leur pays d'origine, et nous sommes fiers non seulement de mieux leur faire connaître notre entreprise, mais également la culture de fabrication chinoise et l'esprit XCMG », explique Wang Min, le président de XCMG.

A propos de XCMG

Depuis 73 ans, XCMG est un fabricant multinational de machinerie lourde. Elle est actuellement le neuvième plus important fabricant mondial de machines de construction. La société exporte ses produits dans plus de 176 pays et régions du globe.

