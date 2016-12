Gestion d'actifs Manuvie termine une autre année réussie







TORONTO et BOSTON, 28 décembre 2016 /CNW/ -- Gestion d'actifs Manuvie, la division de gestion des placements de Manuvie, termine encore une année fructueuse caractérisée par une croissance des ventes et de l'actif géré. Elle continue aussi d'investir dans son leadership, ses solutions multiactifs et dans ses capacités en leadership éclairé.

L'actif total géré par la société à l'échelle mondiale s'élevait à 450 milliards1 de dollars au 30 septembre 2016*, en hausse de 10 % par rapport au 30 septembre de l'année dernière. La société continue de se distinguer sur le plan du rendement des placements à long terme, la plupart des catégories d'actifs publics ayant surclassé leurs indices de référence respectifs sur trois et cinq ans2. Au 30 septembre 2016, Gestion d'actifs Manuvie agissait à titre de conseiller ou de sous-conseiller pour des fonds dont, au total, 110 ont obtenu une note de quatre ou cinq étoiles par Morningstar, soit 12 de plus qu'au 30 juin 2016. Dans le secteur institutionnel, les ventes brutes totales jusqu'au 30 septembre 2016 se sont établies à 7,6 milliards de dollars et les ventes nettes totales, à 1,5 milliard de dollars.

« Nous sommes ravis que Gestion d'actifs Manuvie continue de croître, et nous nous engageons à investir dans nos employés, à mettre à profit nos capacités mondiales et à élaborer de nouvelles solutions pour nos clients », a déclaré Warren A. Thomson, président du conseil d'administration de Gestion d'actifs Manuvie.

Nos perspectives demeurent positives compte tenu du volume élevé des ventes prévues, soutenu par de nombreux succès liés à nos stratégies phares qui sont très favorables à la croissance soutenue. L'actif géré pour le compte de clients institutionnels s'est chiffré à 74 milliards de dollars au 30 septembre 2016, ce qui constitue une hausse de 13 %par rapport à l'année précédente, et plus du double de l'actif géré en 2013. Dans le classement annuel de 2015 des gestionnaires d'actifs mondiaux publié par Pension and Investments, Gestion d'actifs Manuvie figure au 28e rang, soit un gain de quatre rangs depuis l'année précédente, ainsi qu'une forte progression depuis dix ans, alors que nous occupions le 62e rang3.

« En 2016, nous avons poursuivi le développement de nos activités et tissé des liens solides avec nos clients des Services aux particuliers et tout particulièrement nos clients du secteur institutionnel. Dans le secteur des solutions, notre actif cumulatif s'établit maintenant à près de 134 milliards de dollars au 31 octobre, a dit Kai R. Sotorp, président et chef de la direction. Nous concentrons nos efforts sur l'accroissement de nos activités liées aux solutions multiactifs afin de pouvoir aider tous nos clients à atteindre leurs objectifs. »

En Asie, Gestion d'actifs Manuvie a poursuivi son innovation, notamment par la création de la première fiducie de placement immobilier américaine à Singapour, avec un actif géré de 519 millions de dollars, et en mettant son expertise de plus de 70 ans en gestion immobilière au service de ce marché4.

Étapes clés et capacités

Gestion d'actifs Manuvie a continué son expansion en Europe. La société a déménagé son siège social de Londres dans de nouveaux locaux et a nommé de nouveaux dirigeants principaux de la distribution pour le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Europe, le Moyen-Orient ainsi que l'Amérique latine. Nous avons aussi étendu nos activités liées aux solutions multiactifs et aux produits alternatifs liquides grâce à l'embauche de membres importants du personnel.

De plus, notre économiste en chef, Megan Greene, a été nommée parmi les 100 économistes ayant le plus d'influence sur Twitter par Richtopia, un blogue de nouvelles et journal sur le Web.

Nominations de cadres supérieurs

Au cours du second semestre de 2016, nous nous sommes adjoint les personnes suivantes :

Emily Chew a été nommée au poste de tête dirigeante mondiale des questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG), Recherche et Intégration. Elle travaille à notre bureau de Hong Kong afin d'améliorer nos pratiques en placement responsable puisque la société est maintenant signataire des Principes pour l'investissement responsable, une initiative soutenue par les Nations Unies.

a été nommée au poste de tête dirigeante mondiale des questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG), Recherche et Intégration. Elle travaille à notre bureau de afin d'améliorer nos pratiques en placement responsable puisque la société est maintenant signataire des Principes pour l'investissement responsable, une initiative soutenue par les Nations Unies. Neil Summers a été nommé tête dirigeante, Service à la clientèle et Soutien aux ventes, Europe , Moyen-Orient et Afrique (EMOA). Il travaille à notre siège social européen de Londres.

a été nommé tête dirigeante, Service à la clientèle et Soutien aux ventes, , Moyen-Orient et Afrique (EMOA). Il travaille à notre siège social européen de Londres. Jamie Robertson a été nommé gestionnaire de portefeuille principal, Équipe des solutions de portefeuille. Il sera responsable de superviser le fonds de répartition de l'actif canadien de Gestion d'actifs Manuvie.

a été nommé gestionnaire de portefeuille principal, Équipe des solutions de portefeuille. Il sera responsable de superviser le fonds de répartition de l'actif canadien de Gestion d'actifs Manuvie. Oran Walsh a été nommé directeur général, Ventes, Marchés institutionnels aux États-Unis, afin de mettre l'accent sur nos activités à titre de sous-conseiller et les activités liées aux institutions financières, et d'accroître notre équipe de distribution établie à Boston .

Leadership éclairé à l'échelle mondiale

Le programme de leadership éclairé mis de l'avant par Gestion d'actifs Manuvie continue de permettre à nos clients de mieux comprendre l'environnement d'investissement, qui est de plus en plus complexe et parfois imprévisible.

* Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et établis en date du 30 septembre 2016, à moins d'indication contraire.

1 - L'information présentée fait état des titres de sociétés ouvertes ou fermées, que gèrent Gestion d'actifs Manuvie (GA Manuvie) et certaines de ses sociétés affiliées au 30 septembre 2016, à titre de conseiller ou de sous-conseiller, pour le compte de GA Manuvie, ses clients et du fonds général des sociétés d'assurance affiliées à GA Manuvie. L'actif géré de GA Manuvie comprend des actifs que gère Manulife TEDA Fund Management Company Ltd., coentreprise détenue à 49 % par Manuvie. Les méthodes de calcul de l'actif géré total peuvent être modifiées.

2 - Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.

3 - Pensions & Investments, 30 mai 2016 (classement reposant sur l'actif géré au 31 décembre 2015). Gestion d'actifs Manuvie (GA Manuvie) figurait au classement établi en 2015, lequel couvrait 604 sociétés de gestion d'actif mondiales; le classement établi en 2014 couvrait 656 sociétés de gestion d'actif mondiales. L'actif géré admissible doit inclure les actifs gérés pour le compte de clients institutionnels exonérés d'impôt aux États-Unis.

4 - Cela n'est pas offert aux épargnants américains.

À propos de Gestion d'actifs Manuvie

Gestion d'actifs Manuvie, la filiale mondiale de gestion d'actifs de Manuvie, propose des solutions globales de gestion d'actifs aux investisseurs. Son expertise en placement englobe une large gamme de catégories d'actifs publics et privés, ainsi que des solutions de répartition de l'actif. Au 30 septembre 2016, l'actif géré pour Gestion d'actifs Manuvie se chiffrait à environ 450 milliards de dollars canadiens (343 milliards de dollars américains, 263 milliards de livres sterling et 305 milliards d'euros).

L'expertise en placement des unités de Gestion d'actifs Manuvie spécialisées dans les marchés publics englobe une gamme complète de catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe cotés, de même que les stratégies de répartition de l'actif. Gestion d'actifs Manuvie possède des bureaux de placement dotés de toutes les capacités nécessaires en matière de placement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines. Elle exerce aussi en Chine des activités de gestion d'actifs par l'intermédiaire de sa coentreprise Manulife TEDA. Les unités de Gestion d'actifs Manuvie spécialisées dans les marchés publics fournissent également des services de gestion de placement aux particuliers par l'intermédiaire des produits de Manuvie et de John Hancock. John Hancock Asset Management est une division de Gestion d'actifs Manuvie.

Pour plus de renseignements sur Gestion d'actifs Manuvie, visitez GAmanuvie.com.

