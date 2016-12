Centres d'hébergement privés pour aînés (CSN) dans les Laurentides - La résidence St-Eustache conclut une entente alors que Chartwell Les Monarques se fait tirer l'oreille







SAINT-JÉRÔME, QC, le 28 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et les travailleurs de la résidence St-Eustache syndiqués à la CSN se réjouissent de l'entente qu'ils ont adoptée à l'unanimité avec leur employeur. « Nous venons de conclure une autre entente qui respecte en tout point les éléments de la négociation coordonnée. L'employeur a accordé une oreille attentive à nos demandes et a reconnu qu'elles étaient fondées », souligne d'entrée de jeu le représentant du secteur des centres d'hébergement privés (FSSS-CSN), Gilles Gagné.

À cet effet, les employé-es ont obtenu l'augmentation salariale demandée - soit 1,50 $ l'heure sur trois ans ajustée au prorata de la durée de la convention. Ils ont également gagné la date d'échéance commune de leur convention collective au 31 mars 2018, la formation pour leur permettre de bien exécuter leurs tâches et la mise sur pied d'un comité de relations de travail en bonne et due forme où ils pourront discuter des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. « On a ici une preuve de plus qui démontre une chose : s'unir pour négocier est concrètement profitable pour tous les syndiqué-es », enchaîne le représentant du secteur.

L'entente ne fait pas que répondre positivement à tous les éléments de la plateforme de négociation coordonnée. « Le syndicat a localement obtenu des gains majeurs comme l'introduction d'une prime de soir et la bonification d'une prime de nuit, une prime de responsabilité pour les préposées aux bénéficiaires de la résidence qui doivent effectuer des actes médicaux délégués, un congé de maladie supplémentaire et une plus grande souplesse relativement à l'assurance collective. Les travailleuses et travailleurs de la résidence ont de quoi célébrer durant le temps des Fêtes », renchérit le vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), David Deschatelets.

Un employeur injuste et entêté : Chartwell Les Monarques

Alors qu'une telle entente est intervenue à la résidence St-Eustache, un autre établissement, Chartwell Les Monarques, fait piètre figure dans cette négociation coordonnée qui réunit 42 résidences syndiquées CSN à travers le Québec. « C'est à n'y rien comprendre. La résidence St-Eustache, une indépendante, conclut avec le syndicat une très bonne entente alors qu'une autre qui appartient à une multinationale se fait tirer l'oreille. Sept rencontres ont eu lieu à ce jour et on ne fait que piétiner. Non seulement l'employeur demeure complètement fermé à nos demandes tout à fait légitimes, mais il veut nous faire reculer sur plusieurs plans. Et on n'a pas encore abordé l'aspect monétaire. C'est vraiment regrettable », ajoute Marie-Christine Delsart, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement de la région des Laurentides - CSN, lequel a réglé dernièrement trois conventions collectives dans cette région.

« Le groupe Chartwell ne viendra pas nous faire pleurer sur son sort. Il représente le plus important gestionnaire de résidences pour retraités à l'échelle du Canada et poursuit sa croissance de façon fulgurante. En 2015, il a lancé dans la région la construction de la résidence Chartwell L'Unique, à Sainte-Eustache, un projet de quelque 15 millions de dollars. Le consortium Chartwell et EMD/Bâtimo a d'ailleurs réalisé plus de 220 M$ de projets au cours des huit dernières années dans tout le Québec. Quand une entreprise, ou plutôt une multinationale a les moyens d'investir de la sorte, elle est en mesure d'accorder à ses employé-es un salaire décent, laissez-moi vous le dire. La CSN va les appuyer jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent », a conclu la présidente du conseil central des Laurentides (CSN), Chantal Maillé.

