Fabletics annonce l'ouverture de 12 nouvelles boutiques aux Etats-Unis pour 2017

LOS ANGELES, 28 décembre 2016 /CNW/ - Fabletics, la marque de vêtements de sport innovants et en plein essor cofondée par Kate Hudson en 2013, ouvrira 12 nouvelles boutiques en 2017. S'ajoutant aux 18 boutiques existantes qui ont été ouvertes depuis l'automne 2015, ces nouvelles boutiques porteront à 30 le nombre des boutiques Fabletics dans la zone continentale des États-Unis en à peine 23 mois.

S'appuyant sur la plate-forme numérique exclusive de la marque et une clientèle de 1 million de membres, les boutiques Fabletics continuent d'être stratégiquement sélectionnées en fonction des connaissances approfondies sur la clientèle et de meilleures données sur le marché. En partenariat étroit avec des promoteurs de centres commerciaux de premier plan comme Simon, Westfield et Macerich, entre autres, la plupart des nouvelles boutiques de la marque auront une surface moyenne d'à peine plus de 2 200 pieds carrés et ouvriront leurs portes sur les marchés clés avant l'automne 2017. La première ouvrira à Frisco, au Texas, en mars 2017, suivie par Indianapolis, dans l'Indiana ; Lexington, dans le Kentucky ; Schaumburg, dans l'Illinois ; Boulder, au Colorado ; et Portland, dans l'Oregon au deuxième trimestre 2017. Dès juillet 2017, d'autres boutiques Fabletics ouvriront leurs portes à Scottsdale, en Arizona ; Cerritos, San Jose, San Francisco et San Diego, en Californie et à Paramus, dans le New Jersey.

Fabletics est aujourd'hui le seul détaillant en ligne à avoir intégré de manière transparente et performante un programme fondé sur des membres avec des achats en ligne et hors ligne. Tandis que tout un chacun peut faire ses achats comme invité chez Fabletics, être membre VIP offre la possibilité d'avoir accès à tous les avantages tant dans les magasins que dans les boutiques en ligne. Aussi bien les clients traditionnels que les membres peuvent acheter les toutes dernières collections Fabletics via les deux filières, y compris les motifs exclusifs de la marque, les tissus à la pointe de la technologie et les collections très prisées de vêtements de sports et de ville, qu'il s'agisse des leggings emblématiques, de soutien-gorge et de tops de sport, de robes inspirées par l'activité physique, de vêtements de détente ou de vêtements de bain. Reflétant le modèle innovant de Fabletics, les boutiques offrent une expérience améliorée du service à la clientèle, exploitant la technologie exclusive OmniCart de Fabletics pour offrir une expérience d'achat transparente qui allie les plates-formes en ligne et hors ligne. Les membres VIP de Fabletics peuvent faire leurs achats en toute fluidité et retourner des articles dans les boutiques et en ligne, et ils peuvent facilement passer en revue leurs commandes antérieures, ajouter des articles à leur panier, actualiser les informations de leur compte, etc., et tout cela dans la boutique. Si un membre ne parvient pas à trouver exactement ce qu'il cherche dans une boutique Fabletics, une livraison gratuite du centre de distribution est proposée pour les articles en rupture de stock.

« Notre inspiration pour la boutique est claire et simple : nous voulions imprimer l'essence même des éléments d'un style de vie actif qui façonnent la vie de nos clients tout en restant concentrés sur nos formidables produits et offrir une expérience homogène à notre clientèle. Moins, c'est plus », explique Dustin Netral, vice-président des opérations chez Fabletics. « Au fond, la boutique a été créée pour renforcer l'expérience globale de la marque, pour inviter les clients à venir toucher, ressentir et voir des fabrications de haute qualité, les dernières innovations et les dernières créations, tout en facilitant leurs achats comme ils l'entendent ».

Fabletics est une marque de vie moderne haute performance cofondée par Kate Hudson en 2013. Conformément à sa mission qui est d'offrir des vêtements de sport de haute qualité à un prix abordable, Fabletics a été créée en gardant à l'esprit le mode de vie effréné de la femme moderne ; chaque article a été conçu pour s'intégrer en toute transparence dans chaque moment de sa journée. La marque offre une gamme complète de vêtements et d'accessoires à plus d'un million de membres VIP dans huit pays via son site de commerce électronique www.fabletics.com et dix-huit boutiques aux Etats-Unis.

