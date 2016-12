/R E P R I S E -- Avis aux médias - Indexation des retraités : Le SCFP lance un appel ultime aux villes de ne pas commettre l'irréparable/







MONTRÉAL, le 27 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Les représentants du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) lanceront un ultime appel aux maires des municipalités qui, contre toutes attentes, ont décidé unilatéralement de suspendre à compter du 1er janvier 2017 l'indexation des rentes de leurs personnes retraitées. Pour Montréal uniquement, cette décision représente à terme 148,6M$ qui seront « volés » aux employés cols blancs et cols bleus, et ce nonobstant les ententes intervenues. Le SCFP en profitera pour faire le bilan des contestations en cours et à venir, incluant l'annonce de la contestation imminente de la loi 24 « Pacte fiscal ».

QUOI : Conférence de presse



QUI : Denis Bolduc, président du SCFP-Québec





Marc Ranger, directeur québécois SCFP





Marie-Hélène Bélanger, directrice adjointe SCFP





Daniel Leroux, président du Conseil provincial du secteur transport terrestre (CPSTT)





Patrick Gloutney, président du Conseil provincial du secteur municipal (CPSM)



QUAND : Le mercredi 28 décembre 2016



HEURE : 10h00



OÙ : Bureau du SCFP-Québec à Montréal, Salle de conférence (7ième étage)





565, rue Crémazie est, H2M 2V9

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit 31 600 membres et quelque 7100 membres dans le transport terrestre au Québec.

