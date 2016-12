Asentinel embauche Philippe Lignac au poste de directeur international des ventes







MEMPHIS, Tennessee, 27 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Asentinel, un grand prestataire de solutions de gestion du cycle de vie et des coûts télécoms, de la mobilité et des services de nuage, a annoncé aujourd'hui que le dirigeant chevronné du secteur, Philippe Lignac, a rejoint l'entreprise en tant que directeur général des ventes. Il apporte une expérience internationale significative et une expertise approfondie du secteur à ce poste, alors qu'Asentinel continue à étendre ses activités dans le monde entier pour satisfaire les besoins de grandes multinationales.

« Le marché est entré dans un grand cycle de régénération où de nombreuses entreprises doivent réévaluer leurs fournisseurs traditionnels de gestion des coûts télécoms. Comme le confirment les analystes de l'industrie, cela représente une opportunité considérable pour un leader innovant et en plein essor comme Asentinel », a déclaré M. Lignac.

Asentinel a connu une croissance rapide au cours des trois dernières années, une croissance organique, mais aussi une expansion due aux acquisitions stratégiques d'eMOBUS et d'Anatole. Exerçant ses activités dans toute l'Amérique du Nord et en Europe, l'entreprise est au service d'une base à forte croissance de multinationales clientes et de partenaires de distribution extraordinaires et aux références prestigieuses.

M. Lignac rejoint un groupe de dirigeants internationaux chevronnés, dont le président-directeur général Tim Whitehorn qui dirige Asentinel depuis 2012 ; le directeur financier Chris Taylor, qui était précédemment directeur général des paiements internationaux chez Fiserv ; et le directeur du marketing Mark Ledbetter, qui était précédemment haut dirigeant du marketing chez FedEx, et avait sous sa responsabilité une ligne d'activités de 6 milliards USD dans 220 pays.

« Les capacités internationales d'Asentinel ont continué à se développer depuis notre acquisition d'Anatole », a déclaré Tim Whitehorn. « Pour ce nouveau poste de directeur des ventes, il était impératif de trouver un dirigeant très expérimenté dans la satisfaction des besoins des clients à l'échelle du globe. Avec Philippe, nous continuons à consolider notre position en tant que choix sûr dans cette période d'incertitudes sur le marché actuel mondial des TEM (gestion des coûts télécoms). »

À propos d'Asentinel

Asentinel est un grand prestataire mondial de solutions de gestion du cycle de vie et des coûts télécoms, de la mobilité et des services de nuage. Notre solution de nuage axée vers le client permet à Global 2000, Fortune 1000 et à d'autres multinationales de réduire rapidement les coûts, d'automatiser les processus, de gérer les stocks et d'accéder à des informations commerciales pratiques, tandis que nos experts qui ont une maîtrise inégalée du sujet garantissent le succès actuel de nos clients. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.asentinel.com.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/451504/Asentinel_Philippe_Lignac.jpg

