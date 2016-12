TIDAL 2016 : Une année d'exclusivités







NEW YORK, 27 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Cette année, les musiciens expérimentés ont brisé les barrières et se sont connectés avec leurs admirateurs plus étroitement. L'industrie de la musique a évolué plus que jamais en 2016 et la plateforme de musique et de divertissement internationale TIDAL était à l'avant-garde. TIDAL fournit aux artistes une plateforme pour présenter leur créativité et leur art sans restriction.

TIDAL, qui s'est vraiment démarqué, a publié des albums en exclusivité de Lemonade, ANTI et The Life Of Pablo, mais elle également diffusé en direct certains des événements les plus marquants, dont le défile de mode Yeezy Season 3 (saison 3) de Kanye West à Madison Square Garden, New York City, et le défilé de mode en direct Fenty X Puma de Rihanna à Paris, France.

TIDAL a offert des performances iconiques directement aux abonnés et aux admirateurs avec des diffusions en direct et des billets gratuits de Demi Lovato et Nick Jonas, Bon Jovi, Rick Ross, Ms. Lauryn Hill et plus encore. Les abonnés ont pu regarder 39 diffusions en direct et assister à des dizaines d'événements et de festivals à travers le monde. Plus de 180 000 billets ont été distribués au moyen de TIDAL, dont des rencontres et des accueils personnels pour les abonnés avec des artistes tels que Blood Orange, Usher, Juicy J, CNCO et plus encore.

Avec 32 albums exclusifs disponibles sur la plateforme au cours de 2016, TIDAL est la seule plateforme de diffusion qui possède des albums des icônes comme Prince, JAY Z et Beyonce. Les artistes sont attirés par l'engagement de la plateforme à soutenir les artistes et à fournir aux admirateurs leur musique de la manière dont ils veulent qu'elle soit partagée. TIP, The Dead Weather, Damian Marley, Fat Joe, Vic Mensa et l'artiste en pleine ascension Tabi Bonney de TIDAL Rising Artist ont contribué aux plus de 45 clips exclusivement lancés tout au long de l'année.

Pour connecter des artistes avec leurs admirateurs d'une façon qui va au-delà des lancements et des tournées de musique standards, TIDAL a soutenu le lancement de documentaires et de contenus filmés derrière les coulisses fournissant un aperçu de la création d'un album, d'un clip, d'une tournée, etc. TIDAL a lancé plus de 90 vidéos comprenant tout aussi bien Rick Ross, Nick Jonas que 21 Savage. En outre, des artistes, des célébrités, des athlètes et des « faiseurs de tendances » comme JAY Z, Jeremy Scott, June Ambrose, Angie Martinez, Enrique Iglesias, Justise Winslow, Brett Eldredge, Solange, Rae Sremmurd et plus encore ont créé exclusivement pour TIDAL plus de 150 listes d'écoute.

TIDAL reste déterminée à soutenir les efforts philanthropiques de ses artistes et, cette dernière année, elle a fait équipe avec TIP, Lil Wayne et d'autres personnes afin d'effectuer une sensibilisation pour des organisations. Avec des concerts de charité comme TIDAL X 1015, TIDAL aide les artistes à mettre la lumière sur les causes et les mouvements qui leur importent le plus. Elle a la capacité unique d'avoir un impact social à l'échelle mondiale.

