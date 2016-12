Le RTA de Dubaï attribue un contrat stratégique à Avaya







Avaya a remporté un contrat d'une durée de trois ans dont l'objet est de prêter assistance au Centre de contact (800-9090) du RTA de Dubaï

L'autorité compétente en matière de routes et transports de Dubaï, le RTA, a annoncé aujourd'hui qu'Avaya, un leader mondial du secteur des logiciels, systèmes et services associés aux communications d'entreprise, a remporté le contrat stratégique d'une durée de trois ans dont l'objet est de prêter assistance au Centre de contact (800-9090) du RTA dans le cadre d'un contrat de services de gestion. Ce contrat, d'une durée de trois ans, constituera pour Avaya l'opportunité de s'associer au RTA afin d'offrir une meilleure expérience client tant pour les résidents que pour les visiteurs de Dubaï.

Le Centre de contact primé du RTA est l'un des plus modernes du Moyen-Orient, car il intègre des applications mobiles et basées sur Internet. Il permet aux personnes de choisir d'utiliser leur plateforme préférée par la voix, SMS, messagerie instantanée et plus encore, avec une réponse vocale intégrée (RVI), qui permet à de nombreuses demandes d'appelants d'être satisfaites sans besoin de parler avec un agent du service client.

Le RTA est responsable de la planification et de fournir les exigences en matière de transports, routes et trafic routier à Dubaï et entre Dubaï et d'autres Émirats des Émirats arabes unis, afin de garantir un système de transport efficace et intégré capable d'atteindre les objectifs de Dubaï. La garantie de la satisfaction des clients est un objectif stratégique fondamental pour le RTA, tout comme c'est l'un des objectifs de Ville intelligente de Dubaï.

« En tant qu'organisme axé sur l'avenir, le RTA comprend l'importance de créer une bonne expérience client et de travailler avec les bons partenaires pour atteindre une transformation numérique. En tirant parti de la force d'Avaya en matière de services professionnels et d'expertise en matière de conseil, le RTA pourra se concentrer sur ses principaux objectifs stratégiques », a affirmé Mohammed Areff, vice-président d'Avaya Moyen-Orient, Afrique et Turquie

Ahmed Hasan Mahboub, directeur du Service client du RTA, a affirmé « L'équipe des Services professionnels d'Avaya a contribué au développement des activités de notre Centre de contact. AVAYA a travaillé avec le RTA dès les premières étapes pour comprendre les objectifs de notre plan d'affaires, elle a déployé la technologie pour les satisfaire et elle a contribué à créer une expérience client riche qui offre une plus grande satisfaction pour tout le monde tout en interagissant avec le RTA. Nous sommes ravis de poursuivre et de renforcer ce partenariat et nous nous réjouissons à l'idée de faire passer notre engagement client à un niveau supérieur. »

