La King Abdullah Medical City transforme l'expérience des patients avec la technologie d'Avaya







RIYAD, Arabie saoudite, December 27, 2016 /PRNewswire/ --

Avaya a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contract avec King Abdullah Medical City (KAMC), un hôpital spécialisé de référence en Arabie saoudite, en vue de fournir des solutions de centre de contact et de communications unifiées. Cette solution est conçue pour améliorer l'expérience des soins de santé dispensés aux patients de la KAMC, et pour améliorer la collaboration et les canaux de communication pour les équipes dans les situations médicales urgentes et non urgentes.

Avec cette mise en oeuvre, la KAMC disposera des dernières solutions de centre de contact d'Avaya, qui fourniront des capacités efficaces et immédiates pour traiter le nombre élevé de transactions et de patients ainsi que les exigences de collaboration internes. L'équipe de la KAMC sera en mesure de répondre aux appels urgents et non urgents de manière rapide et contextuelle, soutenue par un accès immédiat aux antécédents des patients enregistrés. Le centre de contact automatisera également un grand nombre d'opérations et pourra diriger les appels vers l'agent concerné selon les différentes demandes (acheminement des appels en fonction des compétences). Un engagement social intégré permettra également aux patients d'interagir avec le service client de l'hôpital par le biais de divers réseaux sociaux.

Mohsen Ba-Abdullah, directeur des systèmes d'information de la KAMC, a déclaré : « La KAMC poursuit une stratégie de transformation numérique très activement, et nous nous engageons pleinement à devenir un hôpital entièrement numérique et "intelligent" conformément à la Vision 2030 du Royaume. Nous sommes fermement convaincus que des organisations intelligentes sont le fondement d'une économie intelligente. Grâce à ce partenariat avec Avaya, nous sommes bien placés pour bâtir aujourd'hui l'hôpital du futur, avec des plateformes de collaboration et de communication avancées, ainsi qu'une expérience fluide et sans égal pour les clients et les patients. »

Nidal Abou-ltaif, président d'Avaya International, a affirmé : « Nous sommes extrêmement fiers de travailler étroitement avec la KAMC sur ses objectifs transformationnels et nous nous engageons à les soutenir alors qu'ils transforment les services de santé en vue de réaliser la Vision 2030 du Royaume. L'expérience des patients est devenue un différenciateur concurrentiel majeur dans l'industrie des soins de santé, et notre solution est conçue pour réunir l'ensemble de l'hôpital en tant qu'entité unifiée et collaborative, unie dans la vision de fournir une expérience excellente et homogène. Nous sommes ravis de proposer notre expertise mondiale à la KAMC et de travailler avec son équipe pour obtenir une industrie de la santé numériquement transformée dans le Royaume. »

