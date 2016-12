Avaya s'associe au Chinois Tencent Cloud pour offrir des services basés dans le cloud aux entreprises







Un accord stratégique qui s'appuiera sur la force d'Avaya dans le domaine des solutions de centre d'appels et de communications unifiées pour développer un écosystème de communications dans le cloud

Avaya, un leader mondial dans le domaine des logiciels, systèmes et services de communications d'entreprise, a annoncé la signature d'un accord stratégique avec Tencent Cloud, un prestataire mondial majeur de services dans le cloud, pour aider les clients d'entreprise à lancer des services de communications basés dans le cloud. Les deux entreprises créeront un écosystème de communications dans le cloud, en combinant la force d'Avaya dans le domaine des solutions et services de centre d'appels et de communications unifiées avec les technologies de diffusion et de communications sur les réseaux sociaux de Tencent.

Cette décision fait suite à l'annonce en mars de l'intégration de l'application de messagerie instantanée Tencent QQ aux technologies de centre d'appels d'Avaya pour permettre aux sociétés de fournir une expérience sur de multiples canaux à leurs clients.

Dans le cadre de cet accord, Tencent et Avaya collaboreront aussi aux efforts de reprise après sinistre. Avaya fournit des stratégies et des mécanismes de sécurité puissants aux centres de données du cloud, aidant ainsi les entreprises à éviter les risques du déploiement informatique et à préserver la sécurité des données. Tencent Cloud offre de solides mécanismes de reprise après sinistre avec des capacités de récupération à distance capables de conserver la stabilité du fonctionnement des services et de permettre une disponibilité de 99,99 % du soutien des services d'infrastructure des communications instantanées. Grâce au soutien de cette technologie, Avaya peut accélérer la mise en oeuvre des programmes de lignes de crise et de récupération des données après sinistre.

« Nous avons lancé la solution CCaaS, A Cloud, basée sur le modèle SaaS. En choisissant ensuite une plateforme IaaS, nous coopérerons pleinement avec Tencent Cloud pour rapidement mettre en oeuvre les solutions de communications Avaya dans le cloud. Avec les services de traitement dans le cloud sûrs, stables et rapides de Tencent Cloud, ainsi que ses avantages en termes de plateformes de communications et de big data, nous pouvons aider les entreprises à maximiser la valeur des communications dans le cloud », a déclaré Ang Rong, directeur général de la division Cloud Business chez Avaya.

« Nos services de traitement dans le cloud à la fois sûrs, stables et rapides peuvent permettre le développement et le déploiement rapides des applications de communications d'entreprise et fournir un solide soutien au stockage, au traitement et à la transmission des données. Les solutions d'audio, de vidéo et de communications basées sur Tencent Cloud seront également alignées sur différents services et applications au sein de la solution unifiée de communications d'Avaya, optimisant ensemble l'expérience de communications d'entreprise », a ajouté Xie Yuefeng, vice-président de Tencent Cloud.

