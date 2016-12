Airborne Wireless Network signe un protocole d'accord avec Electric Lightwave Holdings, Inc., un fournisseur de fibre, de câbles et d'infrastructures de données







SIMI VALLEY, Californie,, le 27 décembre 2016 /CNW/ -- Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) est ravie d'annoncer avoir signé un accord avec Electric Lightwave Holdings, Inc. (« Electric Lightwave »). Cet accord crée une relation bénéfique pour les deux parties en vertu de laquelle la composante au sol de l'autoroute Infinitus Super Highwaytm que nous envisageons sera prise en charge par le réseau de 12 500 miles de câbles à fibre optique et de centres de données d'Electric Lightwave, qui est situé sur l'ensemble de l'ouest des États-Unis, avec notamment une liaison par câble sous-marin vers les îles Hawaï.

En outre, nous pensons que cet accord est significatif, car il nous permet d'accéder à des propriétés stratégiques sur lesquelles nous pourrions construire nos stations terrestres.

Avec cet accord, nous avons avancé vers la création de l'Infinitus Super Highwaytm.

Jason T. de Mos, notre vice-président du développement commercial et de la conformité aéronautique, a déclaré : « Cet accord permettra à l'autoroute Infinitus Super Highwaytm que nous envisageons, une fois mise en oeuvre, d'atteindre les utilisateurs finaux. Sans une liaison terrestre, les utilisateurs n'avaient aucun moyen d'accéder à notre réseau. Cet accord avec Electric Lightwave Holdings, Inc. apporte cette liaison initiale vers le sol, ouvrant la voie à des partenariats pour la composante au sol du reste des États-Unis. »

Par ailleurs, en vertu de cet accord, Electric Lightwave a accepté de nous aider avec des lancements et d'autres services d'assistance et de conseils pendant nos phases de test, à travers et en incluant le déploiement final du système.

Le 30 novembre 2016, Zayo Group Holdings, Inc. a annoncé avoir signé un accord pour acquérir Electric Lightwave, anciennement Integra Telecom, pour un montant de 1,42 milliard $ en numéraire. Nous ne pensons pas que l'acquisition d'Electric Lightwave par Zayo affectera notre accord avec Electric Lightwave.

À propos d'Airborne Wireless Network

Airborne Wireless Network entend créer un réseau sans fil de bord large bande à haute vitesse en reliant les aéronefs commerciaux en vol. Chaque aéronef participant au réseau agira comme un répétiteur ou routeur de bord envoyant et recevant des signaux à large bande d'un aéronef au suivant, créant une autoroute numérique dans le ciel. Airborne Wireless Network compte être une filière Internet large bande à haute vitesse pour améliorer la connectivité de la couverture. Airborne Wireless Network n'entend pas fournir de couverture de clientèle de détail aux utilisateurs finaux, mais, à la place, agira comme un opérateur de télécommunications en gros, à l'instar des prestataires de service Internet et sociétés de téléphonies.

Actuellement, la connectivité mondiale est obtenue par le biais de câbles sous-marins, de fibre terrestre et de satellites. Airborne Wireless Network pense que l'autoroute numérique à bord d'Airborne Wireless Network est la solution logique pour combler le vide mondial en matière de connectivité. Une fois que le réseau sera développé et entièrement mis en oeuvre, son nombre d'utilisateurs sera illimité. Airborne Wireless Network, une fois développé, devrait fournir une connectivité haute vitesse à faible coût aux zones rurales, nations insulaires, navires sur la mer, plateformes pétrolières, en plus d'une connectivité aux aéronefs commerciaux et privés en vol.

À propos d'Electric Lightwave Holdings, Inc.

Electric Lightwave est le plus grand fournisseur régional de services réseau à base de fibre dans l'ouest des États-Unis. Electric Lightwave fournit des solutions de réseaux de données critiques, des plateformes de communications unifiées et des services dans le nuage et de sécurité aux entreprises, gouvernements et opérateurs de télécommunications en gros. Avec son siège social situé à Vancouver, Washington, Electric Lightwave offre un réseau de fibre optique qui comprend plus de 8 000 miles de fibre à grande distance, 4 000 miles de fibre métropolitaine et un accès à la large bande passante avec des connexions allant jusqu'à 200 Gbps. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter www.electriclightwave.com.

Information concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi des États-Unis Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont fondés sur les estimations et les attentes actuelles de la direction de l'entreprise et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Si les hypothèses sous-entendues se révèlent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se concrétisent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés dans les énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, la disponibilité du capital; les incertitudes inhérentes associées au développement de nouveaux produits ou technologies et à l'exploitation d'une société en phase de développement; notre capacité à lever les fonds supplémentaires dont nous aurons besoin pour poursuivre nos plans de développement de nos activités et produits; notre capacité à développer et commercialiser des produits fondés sur notre plateforme technologique; la concurrence dans l'industrie dans laquelle nous réalisons nos activités et nos ventes, les conditions générales de l'industrie; les facteurs économiques d'ordre général; l'impact de la réglementation de l'industrie; les progrès technologiques; les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; les difficultés ou les retards de fabrication; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de l'entreprise; et l'exposition aux litiges, notamment les litiges en matière de brevets, et/ou de mesures de réglementation.

