Airborne Wireless Network signe un mémorandum d'entente avec Electric Lightwave Holdings, Inc., un fournisseur de fibre, de câble et d'infrastructure de données







SIMI VALLEY, Californie, 27 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Airborne Wireless Network (OTC QB : ABWN) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec Electric Lightwave Holdings, Inc. (« Electric Lightwave »). Cet accord crée une relation mutuellement bénéfique en vertu de laquelle le segment terrestre de l'Infinitus Super Highwaytm que nous prévoyons sera pris en charge par le câble de fibre optique de 12 500 miles et le réseau de centre de données d'Electric Lightwave, qui est situé dans l'ouest des États-Unis, et comprend un câble sous-marin qui relie les îles Hawaï.

Par ailleurs, nous pensons que cet accord est significatif, car il nous donne l'accès à des propriétés stratégiques sur lesquelles nous pourrions construire nos stations terrestres.

Avec cet accord, nous nous rapprochons de la création de l'Infinitus Super Highwaytm.

Jason T. de Mos, notre vice-président du développement commercial et de la conformité avec l'aviation, a déclaré : « Cet accord va permettre à l'Infinitus Super Highwaytm que nous envisageons, une fois qu'elle sera implémentée, d'atteindre les utilisateurs finaux. Sans lien terrestre, les utilisateurs n'auraient pas accès à notre réseau. Cet accord avec Electric Lightwave Holdings, Inc. apporte ce lien initial au sol, ce qui ouvre la voie à des partenariats de segments terrestres pour le reste des États-Unis. »

En vertu de cet accord, Electric Lightwave a également accepté de nous aider avec des lancements et d'autres services de soutien et de conseil tout au long de nos étapes de tests, notamment pour le lancement du système final.

Le 30 novembre 2016, Zayo Group Holdings, Inc. a annoncé qu'elle avait conclu un accord pour acquérir Electric Lightwave, précédemment connue sous le nom d'Integra Telecom, pour la somme de 1,42 milliard USD en numéraire. Nous ne pensons pas que l'acquisition d'Electric Lightwave par Zayo affectera notre accord avec Electric Lightwave.

À propos d'Airborne Wireless Network

Airborne Wireless Network a l'intention de créer un réseau sans fil aérien à haut débit et grande vitesse en reliant les avions commerciaux en vol. Chaque avion participant au réseau agira comme répétiteur ou routeur aérien qui enverra et recevra des signaux à haut débit d'un avion au suivant, créant ainsi une immense autoroute numérique dans le ciel. Airborne Wireless Network a l'intention d'être le système d'acheminement Internet à haut débit et à grande vitesse pour améliorer la connectivité de la couverture. Airborne Wireless Network n'a pas l'intention de fournir une couverture au détail aux utilisateurs finaux, mais va agir comme opérateur téléphonique en gros avec des clients ciblés, tels que des fournisseurs de services Internet et des compagnies de téléphone.

Actuellement, la connectivité est assurée dans le monde par l'utilisation de câbles sous-marins, de fibre terrestre et de satellites. Airborne Wireless Network croit que son autoroute numérique aérienne est la solution logique pour remplir ce vide dans la connectivité mondiale. Quand le réseau sera développé et entièrement implémenté, son utilisation sera illimitée. Une fois qu'il sera développé, Airborne Wireless Network devrait offrir une connectivité à bas coût et grande vitesse aux régions rurales, aux nations insulaires, aux bateaux sur la mer, aux plateformes pétrolières, en plus d'une connectivité en vol dans des avions de ligne et des avions privés.

À propos d'Electric Lightwave Holdings, Inc.

Electric Lightwave est le plus grand fournisseur de services de réseau régional s'appuyant sur la fibre dans l'ouest des États-Unis. Electric Lightwave offre des solutions essentielles pour le réseautage des données, des plateformes de communication unifiées, ainsi que des services de nuage et de sécurité aux entreprises, aux gouvernements et aux opérateurs téléphoniques en gros. Basée à Vancouver, Washington, Electric Lightwave offre un réseau de fibre optique composé de plus de 8 000 miles de fibre à très longue portée, 4 000 miles de fibre sur le réseau du métro et un accès à très haut débit allant jusqu'à 200 connexions Gbps. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.electriclightwave.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comporte des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi sur la réforme des litiges sur les valeurs mobilières des États-Unis). Ces déclarations sont fondées sur les opinions et les attentes actuelles de la direction de l'entreprise et sont sujettes à des risques et des incertitudes important(e)s. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux énoncés dans les énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la disponibilité de capital ; les incertitudes inhérentes liées au développement de nouveaux produits ou technologies et à l'exploitation en tant que société en phase de développement ; notre capacité à obtenir le financement supplémentaire dont nous aurons besoin pour continuer à poursuivre nos plans commerciaux et de développement de produits ; notre capacité à développer et commercialiser des produits basés sur notre plateforme technologique ; la concurrence dans le secteur sur lequel nous exerçons nos activités et commercialisons ; les conditions générales du secteur ; des facteurs économiques généraux ; l'impact de la réglementation du secteur ; les progrès technologiques ; les nouveaux produits et brevets obtenus par les concurrents ; les difficultés de fabrication ou les retards ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de l'entreprise ; et l'exposition à des litiges, y compris des litiges en matière de brevets, et / ou de mesures réglementaires.

